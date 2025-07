María José González: “Los grandes diseñadores buscan modelos altas, con caderas estrechas y figuras muy estilizadas"

Cuando María José González ve entrar a una joven aspirante por la puerta de su agencia, bastan apenas unos segundos para que su instinto le diga si tiene futuro en el mundo del modelaje. Asegura que a veces ve algo especial, un rasgo que ni siquiera tiene que ver con la belleza en sí, ya que "no es cuestión de ser más o menos guapa", afirma, sino de tener esa “cualidad intangible” que transmite estilo propio y elegancia. Su talento reside precisamente en eso, en descubrir potencial donde quizá otros solo ven a una adolescente tímida que aún no sabe caminar sobre una pasarela. “Y sin olvidar a los modelos hombres”, insiste en esta entrevista a LA RAZÓN la que fundó una de las primeras agencias de Málaga, también “Miss Costa del Sol”, una mujer empresaria que ha pasado revista a cientos de modelos desde hace más de cuarenta años.

Desde su llegada a Málaga, cuando tenía 10 años, González ha llevado consigo una pasión “casi genética” por la moda. Aunque nació en Medina Sidonia (Cádiz), se siente malagueña porque, como recuerda cada vez que le preguntan, "la vida me la dio Cádiz, pero Málaga me lo ha dado todo". Llegó a la capital de la Costa del Sol siguiendo los pasos de su hermano, el conocido picador Pepillo de Málaga, y se considera una persona familiar, la quinta de ocho hermanos, que siempre ha tenido “los pies en la tierra”. Tiene un hijo al que adora, es divorciada y, a pesar de llevar con recelo su intimidad, no se escapa de aparecer en algunos artículos de la prensa rosa.

Su entrada en el mundo del modelaje se remonta a los años setenta, una época en la que en ciudades fuera de Madrid o Barcelona se estilaba poco esta profesión. Cuando aún era adolescente, el dueño de una boutique cerca de la Calle Larios le propuso desfilar mientras iba de compras con su madre. Aquel primer paso fue el comienzo de un camino que la llevaría a participar en concursos, viajar por medio mundo y codearse con la élite del sector, aunque confiesa que nunca llegó a sentirse “del todo cómoda” porque lo que más le gustaba era “organizar”. Años después supo que su lugar no estaba ante los destellos de las cámaras, sino detrás de las pasarelas.

Así nació su agencia en 1982, cuando montar una escuela de modelos en Málaga era poco menos que una utopía. “No tenía dinero. Empecé con un radiocasete y utilizaba la luz natural de la tarde porque no podía pagar los focos”, una situación que no detuvo a quien ya entonces no se permitía el fracaso. “Constancia, perseverancia y claridad. Saber lo que quieres y pelearlo”, resume la empresaria.

NuevaModa Producciones, su agencia, ha formado a cientos de profesionales que hoy trabajan en París, Milán, Londres o Nueva York. “Tenemos entre 12 y 15 modelos activos en el circuito internacional”, adelanta González, para explicar después que “ahora son las grandes agencias las que vienen a Málaga a buscar talento”.

María José González durante un momento de la entrevista F. C.

“Cada año vienen dos veces porque saben que aquí hay calidad”, insiste. Desde Barcelona y Madrid han vuelto la mirada hacia el sur, sabedores de que en Andalucía hay cantera. “Tengo chicas y chicos que aún no han cumplido los 16 y ya están en seguimiento por agencias de Milán y Nueva York que vienen a verlas, las analizan, las valoran y, si tienen potencial, acaban triunfando”, declara. Así las cosas, María José actúa como agencia madre: forma, representa y luego conecta a sus modelos con agencias internacionales con las que mantiene acuerdos. Entre esas promesas destaca Carmen Escolano, una de sus modelos estrella, que ya ha desfilado en la New York Fashion Week, uno de los eventos más destacados en la industria de la moda a nivel global.

Diversidad de modelos, pero patrones que se repiten

En este punto, preguntada por la diversidad de modelos en la actualidad, para González ser modelo hoy “abarca mucho más que el estereotipo tradicional” de la mujer extremadamente delgada. "Puedes ser modelo comercial, publicitaria, de manos, de pies o de ojos", enumera, aunque advierte de que la alta costura internacional sigue manteniendo los mismos patrones de belleza de siempre. González asegura que "no es cierto que los cánones hayan cambiado tanto como se piensa, ya que para trabajar con diseñadores internacionales las medidas siguen siendo las mismas: modelos altas, con caderas estrechas y figuras muy estilizadas".

En este sentido, insiste en que no se trata de clasificar a las personas en “categorías de mayor o menor valor”, sino de encontrar para cada perfil un espacio profesional adecuado. "Hago personalmente las entrevistas, siempre con las familias delante, y les explico las posibilidades reales que tienen sus hijos o hijas", afirma, poniendo de relieve que lo importante es “no perjudicar emocionalmente” a los aspirantes a modelo. “Yo misma tenía complejos en esa etapa de la vida”, admite la que llegó a representar a Málaga por pasarelas internacionales, motivo por el que también se ve “reflejada” en muchas de las chicas que acuden a ella.

"No todo el mundo puede desfilar en pasarela", añade González, que tiene claro que "si no están preparados y no saben caminar”, no pueden ejercer la profesión. Para ella, la formación, con programas que se prolongan generalmente un año en su escuela, es esencial. A lo largo de esos meses, los alumnos aprenden desde técnicas de pasarela y fotografía hasta expresión corporal, protocolo e incluso interpretación.

Mirando atrás, asegura que nunca imaginó hasta dónde podría llegar. "Soñaba, entre otras cosas, con hacer una pasarela al aire libre y, a pesar de las dificultades, todo se ha cumplido", relata emocionada, en referencia a la Pasarela Larios. Quizá por eso siempre anima a sus alumnos, que previamente han pasado un filtro, a que “si de verdad quieren dedicarse a esto, luchen y que vayan a por ello porque lo conseguirán".

La conquista de la arteria principal de Málaga

Uno de los grandes logros de María José ha sido la creación y consolidación de eventos que han situado a Málaga en el mapa nacional de la moda. La Pasarela Larios Málaga Fashion Week, que este año celebra su decimocuarta edición los días 19 y 20 de septiembre, es uno de los ejemplos más destacados. Según la organización, con una audiencia diaria de más de 15.000 personas, el evento alcanza cada año una “importante” proyección internacional con un impacto medio de más de 600.000 impresiones en redes sociales. Durante dos noches de septiembre, miles de personas asisten a un desfile que recorre 350 metros de alta costura en la emblemática Calle Larios, lo que también la convierte en la pasarela más larga de Europa. Al respecto, González añade que “la Pasarela Larios no es solo es moda; es estética, pero también turismo, gastronomía e industria textil”.

La Pasarela Larios es, con 350 metros de alfombra, la más larga de Europa La Razón

Previamente, en el mes de julio, González dirige el Marbella Fashion Show, que ya suma ocho ediciones, un evento que posiciona a Puerto Banús como punto de referencia en el mundo de la moda durante el verano. Igual de importante son la Tenmod Weekend, que tiene lugar en marzo, o FIMAF (Feria Internacional de la Moda Flamenca), un encuentro que cumplirá diez años en 2026 y que apuesta por preservar y reinventar la moda andaluza. Un sector que para María José es “cultura, industria y arte al mismo tiempo y que merece su espacio en los grandes circuitos”.

Hoy, después de cuarenta años en este mundo, reconoce que “he ayudado a situar a Málaga en el mapa internacional de la moda”, una afirmación que “no va con pretensiones”, pero que le hace pensar en que es “la impulsora de la moda en Málaga” porque “desde que se creó la Pasarela Larios y se ha hecho patente el impulso de las modelos de la agencia, muchos jóvenes quieren ser diseñadores, estilistas o modelos”, concluye.