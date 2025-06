José María García Urbano es alcalde de Estepona desde el 11 de junio de 2011. Después de varias legislaturas renovando la confianza en las urnas, el ayuntamiento ha dejado atrás la deuda del consistorio.

¿Qué supone el hito de haber atajado la abultada deuda municipal que heredó en el Ayuntamiento?

Efectivamente es un hito para la ciudad. Ha sido una prioridad personal desde que llegué a la alcaldía, en 2011, el poner en orden las cuentas municipales y eliminar ese gran lastre que supuso una deuda de más de 300 millones de euros que dejó el anterior gobierno socialista. La primera consecuencia de conseguir esta ‘deuda cero’ es una baja de impuestos que va a ser histórica en la ciudad y que va a tener su reflejo en una rebaja media del recibo del IBI de este año de un 20 por ciento. Si tenemos en cuenta las medidas que se han ido adoptando estos años atrás, podemos decir que la reducción acumulada del Impuesto de Bienes Inmuebles alcanza el 50 por ciento. La solvencia económica a la que hemos llevado a la ciudad permite, además, seguir estudiando nuevas rebajas en la presión fiscal para los próximos años.Hemos pasado de estar a la cabeza de los ayuntamientos más endeudados de España, con una deuda de 4.600 euros por habitante, a conseguir pagarla en tiempo récord, realizando en paralelo una gran transformación y modernización de la ciudad. Pocas ciudades de España han tenido un proceso de mejora de la magnitud del que hemos tenido en Estepona, en tan poco tiempo y sin subir impuestos a los ciudadanos. Además, ahora podemos sentirnos orgullosos de ser de los pocos en el conjunto del país que puede presumir de tener la deuda a cero. Todo ello se ha logrado con una gestión municipal marcada por la responsabilidad, la eficacia, la austeridad y el buen uso de los recursos públicos, ejecutando en un tiempo récord la amortización de esta ingente deuda de más de 300 millones de euros que mis predecesores generaron con administraciones públicas, organismos, empresas, proveedores y entidades financieras, lo que ha permitido, además, ahorrar importantes cuantías en los intereses económicos que ésta generaba. Le citaré como ejemplo de todo lo que se ha hecho la eliminación de la totalidad de las facturas no contabilizadas, las denominadas ‘facturas en los cajones’ (33 millones de euros); el abono de la totalidad de la deuda heredada con la Junta de Andalucía por el uso indebido o no justificado de subvenciones concedidas al anterior gobierno socialista (6 millones de euros); el pago de la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social (60 millones de euros) y con la Agencia Tributaria (18 millones de euros); o el abono de más de 90 millones de euros del Plan de Pago a Proveedores, entre otros conceptos. En definitiva, con la liquidación de esta deuda dejamos atrás uno de los capítulos más aciagos de la historia de Estepona y avanzamos con más fuerza hacia una ciudad excelente. Estepona era una ciudad en quiebra, donde con mi predecesor del PSOE en el cargo se llegó al esperpento de no tener papel higiénico en los colegios, que los coches de policía no patrullaran o que no funcionara el crematorio del cementerio por los impagos del ayuntamiento. Ahora es una ciudad equipada, con calidad de vida y con un ayuntamiento al servicio de los ciudadanos.

¿Qué medidas ha implementado para lograr su consecución?

Se ha llevado a cabo desde el primer día que soy alcalde un gran esfuerzo presupuestario para acabar con este lastre financiero del pasado. Ha sido un camino largo y costoso. Tenga en cuenta que desde 2011 se ha venido destinando una media de 60.000 euros diarios al pago de esta deuda. Yo me pregunto cuánto más se podría haber hecho durante todo este periodo si esas cuantías hubieran ido dirigidas a equipamientos, servicios y ayudas a familias. Le pongo varios ejemplos: 16 hospitales, 2.550 calles remodeladas, 2.100 viviendas de VPO, 25 aparcamientos subterráneos como el de la plaza del Ajedrez o 182 kilómetros de corredor litoral. Además, en estos años se ha conseguido sanear las cuentas municipales y convertir al Ayuntamiento de Estepona en una administración seria y ejemplar, que no ha generado deuda, ya que están pagados todos los equipamientos y proyectos realizados dentro de la gran transformación y modernización llevada a cabo en la ciudad. El Plan de Austeridad Municipal puesto en marcha en 2011 ha conseguido reducir en 232 millones de euros los gastos municipales, mediante la implantación de una serie de medidas de austeridad y de rigor que, desde que soy alcalde, han contribuido a la eliminación de gastos superfluos o al despilfarro de los recursos públicos que existía en este ayuntamiento.

¿En qué niveles de solvencia financiera se mueve a día de hoy el Consistorio?

El Ayuntamiento de Estepona lleva años siendo plenamente solvente, a pesar del esfuerzo que ha supuesto ir afrontando el pago de la deuda heredada. El Consistorio lleva una década con todas sus magnitudes económicas en positivo, con un superávit en 2024 que alcanzó los 45,63 millones de euros y una estabilidad presupuestaria de 24 millones de euros, cifra récord desde que se dispone de registros. Además, se ha situado en 12 días el periodo medio de pago a proveedores, colocando así al Ayuntamiento de Estepona a la cabeza de las administraciones con pronto pago y dejando atrás las demoras de 1.492 días que tenía el anterior gobierno del PSOE. Ese superávit podrá ahora revertir íntegramente en los ciudadanos y se destinará a potenciar las obras y el mantenimiento del extrarradio y las barriadas de Estepona, así como la mejora y el mantenimiento de las infraestructuras de la ciudad con el objetivo de diseñar el mayor plan de inversiones productivas de la historia del municipio. Tenga la certeza de que tenemos por delante los mejores años para Estepona.

¿Cómo se presenta la temporada estival en el municipio?

En la gestión económica que se ha hecho en todos estos años se ha guardado un equilibrio en el que se ha conseguido atender las obligaciones derivadas del pago de la deuda, con la ejecución de importantes proyectos que han transformado la ciudad. Y eso es lo que encuentran los visitantes cuando llegan a Estepona: un municipio moderno, que ha sabido conjugar avance y tradición, con un modelo de turismo sostenible y basado en la calidad de vida. Estepona tiene innumerables atractivos para el visitante y es un destino que ha apostado por romper con la estacionalidad gracias a ofrecer una ciudad atractiva durante todo el año. El Ayuntamiento ha ido desarrollando importantes proyectos e iniciativas, con un modelo de gestión centrado en esa calidad de vida, la modernidad, el mantenimiento de las tradiciones, el fomento de la cultura y el deporte. Pese al esfuerzo en el pago de deuda heredada han salido adelante importantes iniciativas como el proyecto ‘Estepona, ‘Jardín de la Costa del Sol’, que ha permitido la regeneración urbana y el embellecimiento de todo el centro urbano -más de 130 calles y plazas-; la creación del Corredor Litoral, ejecutado ya al 95%, y que permite recorrer a través de una senda peatonal todo el borde litoral del municipio; la construcción del Parque Ferial, Deportivo y de Ocio; el Estadio de Atletismo; el Teatro Auditorio Felipe VI; el Parque Orquidario, con un jardín botánico y de especies que es un referente a nivel internacional; o el Centro Cultural Mirador del Carmen, con salas expositivas, un conservatorio, un auditorio y la Biblioteca de Culturas Contemporáneas de ocho plantas junto al mar. Destaca igualmente la creación del nuevo bulevar peatonal en el que se ha transformado la antigua carretera N-340, creando uno de los mayores paseos marítimos del país que abre la ciudad al mar. Sobresale también el Plan Municipal de Aparcamientos, que suma ya más de 2.000 plazas para el estacionamiento con un coste de 1 euro al día para el ciudadano. A los cuatro recintos actuales vamos a sumar pronto los que están en construcción en el entorno de la Iglesia del Carmen, y el del Bulevar Parque Central, además del proyectado en la zona de La Lobilla. Igualmente se han iniciado los trámites para el rescate del parking La Viña, hasta ahora en manos privadas por una concesión municipal de gobiernos anteriores socialistas, para su inclusión en esta red municipal de aparcamientos.

El Ayuntamiento dio, además, un importante paso en la prestación de servicios asumiendo la construcción del Hospital de Alta Resolución, con una inversión de 17 millones de euros, para su posterior cesión en 2020 a la Junta de Andalucía para su equipamiento y puesta en funcionamiento. Por tanto, los visitantes tienen en Estepona una magnífica ciudad que les va a sorprender por su belleza, su cuidado y por los nuevos equipamientos que se han puesto en marcha.

¿Qué proyectos tiene hoy día sobre la mesa?

Como le digo, ahora se abre una nueva y relevante etapa en la gestión económica de la ciudad, donde se van a poder destinar esas importantes cuantías económicas que se empleaban en amortizar deuda a más inversiones públicas, a reforzar los servicios municipales y aumentar las ayudas a las familias y al tejido productivo local. Recientemente hemos aprobado en Pleno destinar 8,3 millones de euros a nuevos proyectos, mejoras en la ciudad y más actividades culturales y deportivas. Hemos incorporado al presupuesto de este ejercicio 7,7 millones de euros procedentes del superávit alcanzado en 2024 para nuevas inversiones como un plan integral de remodelación e infraestructuras que permitirá ir atendiendo durante todo el año las necesidades de obras de mejora que pueden ir surgiendo en infraestructura pública de todo el término municipal. Además, hemos previsto varias actuaciones de envergadura en barriadas y proyectos tan esperados como la construcción de un velódromo o el inicio de los trámites para la nueva senda fluvial del Guadalmina. Además, se incrementa la partida destinada a actividades culturales y deportivas y del Centro Cultural Mirador del Carmen con otros 650.000 euros. La conservación y rehabilitación de edificaciones municipales y un nuevo plan de asfaltado son otras de las actuaciones a las que se destinarán nuevos fondos. En materia deportiva, completaremos las instalaciones que hemos ido acondicionando, con una nueva piscina cubierta, dando así respuesta a una demanda de años tanto de ciudadanos como del club de natación de la ciudad.

¿Qué es lo que más le enorgullece de sus mandatos?

Sin duda, haber devuelto la autoestima colectiva a los ciudadanos y haber conseguido que el Ayuntamiento sea percibido por mis vecinos como un aliado para seguir mejorando día a día la ciudad y para continuar atendiendo sus necesidades. Durante muchos años todo eso les estuvo negado por la dejación de quienes llevaron al Ayuntamiento a la quiebra económica y de quienes abandonaron y dieron la espalda a los ciudadanos. Eso terminó instalando en la ciudad una sensación de desánimo y frustración con la que acabamos hace ya tiempo gracias a un trabajo duro pero constante y fruto del esfuerzo de todos.

¿Algún objetivo por cumplir?

Como he hecho siempre, cumpliremos con nuestro programa electoral, que es nuestro compromiso con los ciudadanos. Ya está ejecutado en gran medida, si bien es cierto que la consecución de este hito histórico de dejar la deuda a cero y realizar una bajada de impuestos sin precedentes que nos abre un nuevo horizonte que va a permitir que Estepona sea un modelo de excelencia y una ciudad referente en nuestro país.