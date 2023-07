La ministra Ribera ataca otra vez a Juanma Moreno: de "señorito" a "mentiroso"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tiene una especial fijación con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Cada vez que puede, lo zahiere publicamente: en su momento, lo llamó "señorito", "gamberro" y hoy lo ha acusado de ser la "quintaesencia del cinismo". " "A mí me engañó el año pasado, evidentemente ya no me puede engañar porque me mintió el año anterior", ha asegurado.

Todo viene por la proposición de Ley que prentede regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, al norte de la Corona Forestal de Doñana y que el PP llevó en la pasada legislatura al Parlamento andaluz y que ha vuelto a llevar a esta tras recogerlo en su programa electoral. En la primera ocasión, el PSOE andaluz se abstuvo pero en esta se ha posicionado en contra.

Los puentes entre el Gobierno de España y el Gobierno andaluz están rotos. Después de las elecciones generales el diálogo podrá retomarse pero ahora es imposble. De hecho, Ribera está hoy en Sevilla en el acto de inauguración del foro Climate Action Sevilla Summit, en el Palacio de Congresos de la capital andaluza y visitará en el centro de la ciudad, en el Patio de Banderas (a 700 metros de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta) una exposición sobre Doñana. Sin embargo, no habrá diálogo entre ambas administraciones más allá de las acusaciones a través de los medios de comuicación.

"Creo que esto ha generado una enorme tensión, poniendo en riesgo la viabilidad de un sector muy importante en la provincia onubense, perdiendo credibilidad ante las instituciones europeas, y yo diría que ante el mundo, ya no se puede esconder ni ante la NASA, que muestra las serias amenazas que tiene Doñana", ha añadido la ministra de Transición Ecológica.

La también vicepresidenta del Gobierno ha insistido en la idea de que "para garantizar la viabilidad" de Doñana "tenemos que reducir las presiones" sobre el espacio natural. Asimismo, "para garantizar la viabilidad económica de las personas que viven de los frutos rojos, tenemos que generar alternativas, como estamos generando desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)". En este sentido, ha destacado la Ley del Trasvase de 2018, "que tanto nos costó y que fue una de nuestras primeras prioridades".

"Es normal que haya tantos españoles, y no españoles, que estén preocupados por lo que yo creo que merece la calificación de una de las catedrales ambientales de Europa", ha añadido Ribera. Por tanto, "en lugar de generar riesgos, amenazas e incertidumbres, lo que corresponde no es esquilmar el parque sino concentrarse para reducir las presiones sobre Doñana y crear alternativas a gente que, lógicamente, aspira a vivir en la zona en la que lo ha hecho siempre y también a tener unas condiciones de vida que les permitan llevar un sueldo a su casa".