Teresa Ribera recupera Doñana para la campaña: visita en Sevilla una exposición sobre el Parque en una fundación que preside

La polémica en torno a Doñana no ha sido rentable para el PSOE en términos electorales. No lo fue en las elecciones andaluzas de 2022 ni tampoco en las últimas elecciones municipales del pasado mes de mayo. Sin embargo, el Gobierno de España no ceja en el empeño y sigue queriendo meter este asunto en la campaña electoral de las próximas elecciones generales de julio.

De hecho, pese al llamamiento generalizado de que se abra una mesa de negociación entre el Gobierno de España y el andaluz que permita buscar soluciones y alejar a Doñana de la polémica política, la realidad es que ese encuentro no se ha producido. Como muestra, esta mañana la Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, está en Sevilla para participar en el Climate Action Sevilla Summit 2023 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad. Pero antes de regresar a Madrid para participar en un coloquio en el Círculo de Bellas Artes, Ribera va a a visitar a las 12:00 horas una exposición sobre Doñana en la Fundación Biodiversidad, un ente que ella misma preside y que depende de su ministerio.

La sede de la Fundación Biodiversidad en Sevilla se encuentra en el Patio de Banderas, a 700 metros del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía y donde tiene su despacho Juanma Moreno.

En concreto, la vicepresidenta asiste a la muestra itinerante “Doñana, Parque Nacional. La luz del Lubricán”, una exposición que, según la web del ministerio, homenajea a José María Pérez de Ayala, trabajador del Organismo Autónomo de Parques Nacionales que "supo captar como nadie ese espíritu que está impregnado en todos los rincones del Parque Nacional de Doñana".

"Siempre con una cámara en la mano, José María, sabía ver y plasmar en fotografías lo que al resto se le escapa, el alma de Doñana. Esta pequeña muestra viene a honrar y recordar a un Gran Hombre que conectó y quedó unido para siempre con un Gran Parque", asegura la reseña.

La agenda oficial de Ribera ha encontrado hueco para visitar la exposición pero, de momento, no para un contacto oficial con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que permita explorar vías de acuerdo entre ambos Gobiernos para alejar Doñana de la polémica política, buscar soluciones para su conservación y articular mecanismos para garantizar el desarrollo económico de los pueblos próximos.