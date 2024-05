Moreno alerta: "Si no votamos, podemos ver a Sánchez con una amplia sonrisa"

El presidente del Partido Popular de Andalucía y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha alertado este sábado a la militancia y potenciales votantes de su partido sobre la tentación de considerar a las elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio como "unas elecciones de segunda, de tercera", que ha concretado con el dato de que son unos comicios que "no conoce el 80% de la población", por lo que ha advertido de que "si no salimos a votar, puede ser que esa noche veamos a Pedro Sánchez con una amplia sonrisa".

"Ellos se están frotando las manos", ha continuado argumentando en ese sentido Moreno sobre la perspectiva del bando socialista, para blandir la idea de que desde un punto de vista electoral "las cosas están complicadas" por cuanto ha recordado que "nunca en la historia hemos ganado las europeas" en Andalucía, situación que ha atribuido a que "una parte importante de nuestro electorado no ha salido a votar". "El 9 de junio son elecciones en el conjunto de la nación", ha remarcado sobre el papel de las europeas.

Moreno ha protagonizado este sábado un acto de campaña de su partido en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde ha estado arropado por los alcaldes del Partido Popular en esta provincia, entre ellos, el alcalde de Cádiz y presidente provincial del partido, Bruno García; la alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo; el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce; el anfitrión, el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, además de por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y de la presidenta del puerto de Cádiz, Teófila Martínez.

El presidente andaluz ha instado a los votantes a ser conscientes de que "Europa es nuestra casa" por cuanto ha recordado que "sin Europa muchas de las cosas que han sucedido, jamás hubiesen ocurrido", de lo que ha puesto como ejemplo la respuesta conjunta que se dio a la hora de afrontar la pandemia de coronavirus, con las instituciones europeas haciendo de "motor de compra, de innovación" en el desarrollo de la primera vacuna, los fondos para la recuperación, así como ha recordado otros hitos como "cuando cogemos el AVE, nuestras autovías" o programas como las becas Erasmus, los fondos Feder, o la PAC.

Ha avisado de que el presidente del Gobierno se plantea estas elecciones europeas como que "se avale esas políticas" de alianzas con sus socios en el Congreso, de lo que ha lamentado efectos como "el desprecio a nuestra tierra", mientras ha atribuido a Sánchez "ir con una botella de gasolina incendiando todo lo que toca".

"NOS HA ENDOSADO UNA DEUDA DE 600.000 MILLONES A TODOS LOS ESPAÑOLES"

Ha señalado consecuencias como que "nos ha endosado 600.000 millones de deuda a todos los españoles", antes de advertir de que "quiere seguir aumentando esa deuda, acordando con quienes no creen en un proyecto común y compartido", de manera que ha atribuido a Sánchez que "quiere seguir con los líos", así como ha avisado sobre "un Gobierno claramente paralizado".

Ha recriminado también al líder socialista y a los dirigentes actuales de ese partido que "ni siquiera defienden a sus figuras de referencias", entre los que ha mencionado a Felipe González y Javier Lambán, que lleve a un trato donde "insultan a quienes no piensan como ellos".

"En Andalucía nos jugamos más", ha dicho Moreno, quien seguidamente ha esgrimido "una pelea" para que Europa perciba que "para la convergencia necesitamos fondos exclusivamente para obra hidráulica", con el lamento de que "es difícil convencer a un holandés, a un alemán que nos falta el agua para competir", antes de congratularse de que "por fin vaya a haber un comisario europeo de agua".

El líder de los populares andaluces ha reivindicado la condición de Andalucía como "primera potencia agrícola de España", que le lleva a que "damos de comer a 500 millones de europeos", mientras ha asegurado que el Gobierno andaluz "hace todo lo que está en su mano" destinando 4.000 millones de euros a esas infraestructuras hídricas, antes de advertir de que "hay cosas que en Europa hay que mejorar", de lo que ha puesto como ejemplo las exigencias medioambientales de la política agrícola para reclamar que no se haga "tan rápido" y haya "un proceso de transición".

"Estas son nuestras elecciones, estas son las elecciones de Andalucía, la oportunidad, la oportunidad de construir un proyecto alternativo de una vez por todas en España, de acortarle los tiempos al gobierno y al mandato de Sánchez, en definitiva, de dar luz y esperanza", ha insistido el presidente andaluz. "Me rebelo contra un modelo de gobierno", ha dicho Moreno, quien ha pedido que "no abuse usted del Falcon", antes de remachar que "no van a ser unas elecciones cualquiera" y que "Andalucía se las ha tomado muy en serio".