Mujeres y jóvenes, los más afectados por la soledad

La soledad no deseada es ya uno de los grandes problemas de las sociedades occidentales, hasta el punto de que el Gobierno británico lo considera un problema de salud pública. De hecho, la ex primera ministra, Theresa May, llegó a crear un ministerio para afrontarlo. Y es que no es algo que afecte solo a los mayores , sino también entre los jóvenes, quienes están limitando las interacciones sociales al plano virtual.

Esta es una de las conclusiones del estudio de Fundación ONCE y Fundación AXA elaborado en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), elaborado a partir de 2.900 entrevistas a residentes en España mayores de 18 años, de las que 400 vivían en Andalucía.

En términos generales, el 22,6% de los andaluces afirma sentirse solo y un 16% lo sufre de manera crónica. Pero lo interesante del estudio son las conclusiones atendiendo a factores como la edad, el sexo o las condiciones socioeconómicas, entre otros.

Según el estudio de ONCE y AXA, las personas de entre 18 y 34 años, con un 30,2% de afectados por aislamiento involuntario, son el grupo que más soledad acusa en Andalucía, seguido por el de 35 a 54 años, con un 21%, y por el de 55 y más años, con un 19%. En el estudio también se constata la diferencia en el sentimiento de soledad entre mujeres y hombres. En Andalucía dicen sufrir soledad no deseada el 27,6% de las mujeres frente al 17,4% delos hombres. En el resto del Estado viven en esta situación el 21,8% de ciudadanas y el 18% de ciudadanos.