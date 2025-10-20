Acceso

Octubre se marchará en Andalucía con temperaturas sin cambios

Habrá intervalos de nubes altas en la vertiente mediterránea, brumas y nieblas matinales y temperaturas mínimas en ascenso en el tercio oriental

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes en Andalucía cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en la vertiente atlántica, y temperaturas con pocos cambios.

Habrá intervalos de nubes altas en la vertiente mediterránea, brumas y nieblas matinales y temperaturas mínimas en ascenso en el tercio oriental y con pocos cambios en el resto, con máximas en ascenso en la vertiente mediterránea, y en descenso en las demás zonas.

Los vientos soplarán de componente oeste, moderados con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, y flojos a moderados en el resto.

Mañana se prevén cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea y nubosos en el resto, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, temperaturas con pocos cambios, o máximas en ascenso y vientos de componente oeste, moderados con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, y flojos a moderados en el resto.

