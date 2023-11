Olga Carrión: «Es el momento de sacar la violencia de género del 'pim pam pum' político»

Mañana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres, una ocasión para reflexionar sobre las causas de esta lacra y sus consecuencias. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión, hace un llamamiento a la unidad y alerta de las nuevas formas de violencia que sufren cada vez más chicas.

El 25N, ¿una jornada para concienciar y también para reivindicar?

Se trata de una jornada para concienciar a la sociedad, cada uno con nuestras competencias, de que es un problema de todos. Nuestra campaña, bajo el lema «Juntas y juntos paramos la violencia de género», incide en que tenemos que abordar este tema sacándolo del discurso político del "pim pam pum". Nosotros como Administración pública tenemos que hacer un esfuerzo de balance y de ver lo que funciona. La sociedad tiene que ser proactiva y sumar a los hombres, al 49%. Ellos también tienen que colaborar. Esto no es un problema de la víctima, es de todas y todos.

Andalucía suma 17 mujeres asesinadas por la violencia de género este año. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad?

No me gusta culpabilizar a la sociedad a priori. La Junta va a aumentar todos los recursos para las víctimas de violencia de género. Desgraciadamente son noticia cuando mueren asesinadas, pero hay muchas que se salvan. Tenemos que trasladar también a la sociedad ese mensaje positivo. La sociedad tiene que implicarse, no debe mirar para otro lado. Tenemos los centros provinciales y 180 centros municipales de información a la mujer para llegar a todas las zonas rurales. También el teléfono 900 200 999 gratuito, que funciona los 365 días del año y la llamada es anónima. Prestamos asesoramiento jurídico y psicológico para que pueda salir de esa situación, pero es un tema de dependencia emocional. Es muy difícil sentarse con una mujer y que cuente a alguien que no conoce que es una víctima de la violencia de género.

El Consejo de Gobierno aprobó una declaración institucional en la que se hace un llamamiento a luchar contra esta lacra «sin prejuicios y sin etiquetas». ¿Se ha hecho un uso demasiado partidista de esta causa?

Es el momento, de verdad, de sacar la violencia de género –que existe y es innegable– del "pim pam pum" político.

La oposición ha venido asegurando que la Junta ha abajado la guardia en este ámbito.

La oposición nunca da un dato concreto. Los recursos no han bajado, han ido aumentando. Se acaba de aprobar por primera vez un derecho para los huérfanos víctimas de violencia de género. Mantenemos las casas de acogida, los pisos tutelados y los centros de emergencia. Afortunadamente atendemos cada vez a más mujeres. Digo afortunadamente porque dan el paso y denuncian. Hemos aumentado las ayudas directas a las víctimas. El presidente y la consejera han marcado como prioridad este asunto.

¿Cuánto dedica el Presupuesto de 2024 a la lucha contra la violencia de género?

46 millones de euros, sacando los fondos Next Generation. Hace varias semanas se sacó a licitación los centros de emergencia las 24 horas para víctimas de violencia sexual. Está siendo complicado porque para este año teníamos un Presupuesto de nueve millones y luego nos lo aumentaron a 12. La previsión era poner en marcha cuatro centros y al final van a ser siete. Demostramos con hechos y no con palabras nuestro compromiso.

¿Conoce a la nueva ministra de Igualdad? ¿Qué espera de ella?

No la conozco personalmente. Espero que todos rememos en la misma dirección. El Gobierno central tiene las competencias de los cuerpos de seguridad. Espero que todos nos coordinemos. Hemos activado las comisiones provinciales, que son un órgano muy potente de coordinación en el que están representadas todas las administraciones.

Irene Montero ha protagonizado una agria despedida. ¿Ha contribuido más a la división que a la unidad?

Es complicado trabajar cuando el enfrentamiento es permanente. Ella ha pertenecido al Gobierno de Pedro Sánchez y se supone que deberían haber estado en línea. Es cierto que el propio presidente reconoció que las políticas habían sido radicales.

Andalucía vivió un verano negro con cuatro asesinatos en 20 días. Algunas de estas mujeres dejaron niños huérfanos e incluso algunos presenciaron la muerte de su madre. ¿Con la ayuda aprobada recientemente por la Junta se salda una deuda?

Todo es poco. Tenemos un servicio, el binomio de atención psicológica, y actuamos con ellos desde el minuto uno. Se activa el protocolo desde que se recibe la llamada a través del 112. Son momentos muy complicados.

Existen nuevas formas de violencia a través de las redes sociales. ¿Qué se está haciendo para detectarlas y abordarlas?

El problema que tenemos es que va aumentando el número de chicas menores que sufren violencia. Vamos a reforzar los grupos de terapia para chicas de 16 a 18 años. Son herramientas que están funcionando bien desde el punto de vista psicológico. Muchas veces no son conscientes de la violencia que están sufriendo a través de las redes sociales.