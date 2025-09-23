Acceso

El otoño trae a Andalucía fresco, lluvias y alerta amarilla por tormentas

Las primeras horas otoñales llegan marcadas por el pronunciado descenso de las temperaturas

Carretera vacía en otoñoPIXABAY
    Manuel Weiss
Este martes, primera mañana de otoño, se presenta con temperaturas en descenso en la vertiente mediterránea, y sin cambios o en ascenso en el resto, con una máxima prevista de 31 grados en Sevilla y 30 en Córdoba y Huelva. Se esperan intervalos de cielos nubosos.

Las precipitaciones son improbables salvo en puntos localizados de las sierras interiores de Granada y Almería, donde se ha activado la alerta amarilla por posibles tormentas. Los vientos soplarán moderados de levante en la costa almeriense, y flojos variables en el resto y serán de poniente flojo a moderado en el Estrecho, girando a levante al anochecer.

