El tiempo
El otoño trae a Andalucía fresco, lluvias y alerta amarilla por tormentas
Las primeras horas otoñales llegan marcadas por el pronunciado descenso de las temperaturas
Este martes, primera mañana de otoño, se presenta con temperaturas en descenso en la vertiente mediterránea, y sin cambios o en ascenso en el resto, con una máxima prevista de 31 grados en Sevilla y 30 en Córdoba y Huelva. Se esperan intervalos de cielos nubosos.
Las precipitaciones son improbables salvo en puntos localizados de las sierras interiores de Granada y Almería, donde se ha activado la alerta amarilla por posibles tormentas. Los vientos soplarán moderados de levante en la costa almeriense, y flojos variables en el resto y serán de poniente flojo a moderado en el Estrecho, girando a levante al anochecer.
✕
Accede a tu cuenta para comentar
Consejo de Ministros