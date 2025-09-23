El otoño trae a Andalucía fresco, lluvias y alerta amarilla por tormentas

Este martes, primera mañana de otoño, se presenta con temperaturas en descenso en la vertiente mediterránea, y sin cambios o en ascenso en el resto, con una máxima prevista de 31 grados en Sevilla y 30 en Córdoba y Huelva. Se esperan intervalos de cielos nubosos.

Las precipitaciones son improbables salvo en puntos localizados de las sierras interiores de Granada y Almería, donde se ha activado la alerta amarilla por posibles tormentas. Los vientos soplarán moderados de levante en la costa almeriense, y flojos variables en el resto y serán de poniente flojo a moderado en el Estrecho, girando a levante al anochecer.