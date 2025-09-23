Muere un motorista de 42 años tras chocar contra un árbol en Utrera (Sevilla)

Un hombre de 42 años ha fallecido esta madrugada tras chocar la moto que pilotaba contra un eucalipto en la Nacional IV, a la altura de Utrera (Sevilla).

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que a las 2.09 de la madrugada se ha recibido el aviso de que un motorista se había salido de la calzada, para chocar posteriormente contra un eucalipto.

El 112 ha movilizado a sanitarios, Guardia Civil y Bomberos de la Diputación, aunque solo se ha podido certificar la muerte de un hombre de 42 años que viajaba solo en estos momentos.