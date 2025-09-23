Acceso

Andalucía Sevilla

Sucesos

Muere un motorista de 42 años tras chocar contra un árbol en Utrera (Sevilla)

El hombre de 42 años se salió de la calzada y se estrelló contra un eucalipto

Muere un motorista de 42 años tras chocar contra un árbol en Utrera (Sevilla)Europa Press
Sevilla Creada:
Última actualización:

Un hombre de 42 años ha fallecido esta madrugada tras chocar la moto que pilotaba contra un eucalipto en la Nacional IV, a la altura de Utrera (Sevilla).

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que a las 2.09 de la madrugada se ha recibido el aviso de que un motorista se había salido de la calzada, para chocar posteriormente contra un eucalipto.

El 112 ha movilizado a sanitarios, Guardia Civil y Bomberos de la Diputación, aunque solo se ha podido certificar la muerte de un hombre de 42 años que viajaba solo en estos momentos.

