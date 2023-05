De los grandes proyectos e inversiones a la política de las pequeñas cosas que preocupan a los ciudadanos. Pilar Miranda quiere aplicar en la ciudad de Huelva el modelo de gestión consensuada que ha desplegado en el Puerto, uno de los muelles andaluces con más proyección.

Las encuestas le dan un buen resultado, a un concejal de la mayoría absoluta. ¿Cuál es su pálpito de cara al 28-M?

Cuando voy por los barrios y estoy con los colectivos lo que percibo es que los ciudadanos quieren un cambio. Las encuestas son una estimación, la realidad será el 28 de mayo. No soy triunfalista. Las encuestas, en todo caso, son un incentivo para seguir trabajando fuerte.

Gabriel Cruz obtuvo la única mayoría absoluta de las capitales andaluzas en 2019. El PSOE es un partido fuerte en las municipales, pero ocho años en la Alcaldía provoca desgaste.

Veo la ciudad muy abandonada y se ha perdido el pulso a la calle. Se hacen las obras sin hablar con los vecinos. Ha sido un equipo de gobierno que no ha estado en consenso con los vecinos. Los ayuntamientos están para resolver problemas y no para crearlos. Este Ayuntamiento está creando muchos problemas. Los servicios públicos no están siendo eficaces en la gestión y, sobre todo, hay mucha inacción ante los problemas. Además, hace falta mucha escucha activa.

¿Qué ha perdido Huelva en estos años de gestión socialista?

Se han perdido muchas oportunidades y se han devuelto muchas subvenciones. Al no tener un plan de accesibilidad universal, que es una de las cosas que vamos a hacer muy rápido, Europa no permite al Ayuntamiento pedir subvenciones. También falta mucha agilidad. Las licencias van muy lentas y los inversores no tienen confianza en Huelva. Cuando fui presidenta del Puerto se hicieron muchas cosas en coordinación con el alcalde de Palos. He pedido reunirme por activa y por pasiva con el alcalde de Huelva y ha sido imposible. Las administraciones tienen que trabajar juntas. Esa transformación que ha empezado en el Puerto debe continuar en la ciudad. Tenemos un modelo de ciudad, una hoja de ruta y no improvisamos. Tenemos pensada una transformación urbanística, económica y social.

Ha sido presidenta del Puerto. ¿Qué pautas de gestión puede aplicar al gobierno de la ciudad?

Una de las cosas más importantes que hay que hacer es digitalizar el Ayuntamiento. En dos años digitalizamos el Puerto. En el móvil veías todo el procedimiento, desde el técnico que lo empezaba hasta el que lo terminaba. Todo tenía su protocolo y tenías que justificar por qué no habías hecho el procedimiento en 15 días. Hay que prestar un buen servicio al ciudadano porque, con la brecha digital, hay personas que necesitan una atención personalizada. Hay que descentralizar los registros. Una persona que vive en el barrio de la Navidad, ¿por qué tiene que ir al registro que está en el centro?

Ha sido concejal con Pedro Rodríguez, uno de los alcaldes de Huelva más carismáticos. ¿Esta circunstancia imprime carácter?

Para mí Pedro ha sido el mejor alcalde de la historia de Huelva. La ciudad cambió muchísimo y por eso estuvimos 20 años en el gobierno. Yo llevé servicios sociales, para mí una de las concejalías más importantes.

¿Cree en el efecto Moreno o en las municipales entran en juego otros factores?

Influye todo. Juanma Moreno es una persona de consenso, nada agresivo, siempre abierto al diálogo y que está poniendo a Andalucía entre las comunidades autónomas más importantes de España. Para mí es un modelo a seguir. Hay dos modelos. El de Pedro Sánchez, que es el señor Cruz. No podemos olvidar que Cruz pertenece al PSOE y su modelo de gestión es el de Sánchez, basado en la inacción. Nuestro modelo a seguir es el de Juanma: crear confianza en los inversores y diálogo. El modelo del señor Cruz es el de la imposición, el poco diálogo y la falta de eficacia en la gestión.

Presenta una lista renovada, de hecho ningún miembro del grupo municipal actual está en la candidatura.

Son profesionales. Cuando di el paso de pasar del Puerto al Ayuntamiento le dije al presidente que necesitaba hacer mi propia lista. Me acompañan profesionales eficaces en la gestión para transformar Huelva. No podemos perder cuatro años en aprender. También le pedí que en el Puerto entrara una persona honrada, trabajadora y eficaz en la gestión. Las dos cosas las he tenido, así que se lo agradezco. Todos los concejales del grupo municipal lo han hecho estupendamente bien y de hecho están trabajando en nuestro equipo. Hemos hecho un cambio dentro de la normalidad.

El transporte y las comunicaciones son dos hándicaps para el desarrollo turístico de Huelva. ¿Será una realidad en breve la llegada del AVE?

Cuando me presenté como candidata le dije a Juanma que mi compromiso era con Huelva. Para mí la ciudad está por encima del partido. También le pedí que se comprometiera a reclamar a Feijóo, si es presidente del Gobierno, el AVE y mejores conexiones por carretera y ferrocarril. Feijóo aceptó el reto. Moreno dice que hay que equilibrar los territorios. Compro ese argumento porque los gobiernos de la Nación nunca le echaron cuenta a Huelva, independientemente del partido que fueran. El Puerto ya está en el mapa. Cuando he ido a eventos nacionales e internacionales, todos se han cuadrado con el Puerto. Huelva es la tierra del descubrimiento que está por descubrir. Es un gigante dormido al que hay que despertar.

Huelva es una ciudad rociera. ¿Le preocupa que el 28-M coincida con la romería?

Claro que me preocupa. Hay que trabajar el voto por correo. Hay que votar porque luego no podemos protestar. Si hay un equipo eficaz y eficiente, trabajará para levantar Huelva, creará empleo, riqueza y oportunidades.