La UE pone la lupa en el narcotráfico con bronca política de fondo

El narcotráfico es un problema que ha ido creciendo exponencialmente en España y que está dejando al descubierto las carencias de medios y personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad que lo combaten. En Andalucía, el litoral es la zona más castigada, con actividades auxiliares como el «petaqueo» con un intenso ritmo delictivo. El trágico asesinato de dos guardias civiles en febrero de 2024 en Barbate (Cádiz), arrollados por una narcolancha, supuso un punto de inflexión y removió muchas conciencias, aunque los agentes que luchan contra esta lacra no han visto mejoras en su trabajo diario. Precisamente, para conocer las condiciones en las que trabajan y testar esta realidad social y laboral, una delegación de cinco eurodiputados está reuniéndose con autoridades locales y representantes de diversos sectores policiales y del ámbito de la Justicia. Un intenso programa que ha levantado ampollas en el PSOE, que considera que la iniciativa «se ha desvirtuado».

La visita se enmarca en la respuesta al escrito que David Gutiérrez, del sindicato Confederación Española de Policía (CEP), elevó al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, el órgano que recibe las consultas o quejas de cualquier ciudadano comunitario. La delegación está liderada por el presidente de la Comisión de Peticiones, Bogdan Rzoca (ECR, Polonia) e integrada por el popular austríaco Alexander Bernhuber, la socialista portuguesa Isilda Gomes, el francés de extrema derecha Fabrice Leggeri y el ultraconservador polaco Kosma Złotowski (ECR, Polonia). Como acompañantes acuden también los españoles Maravillas Abadía, Juan Ignacio Zoido (ambos del PP), Lina Gálvez (PSOE), Mireia Borrás (Vox) y Nora Junco (independiente).

En la primera jornada, que se desarrolló ayer en Barbate, la delegación mantuvo un encuentro en el que participaron el propio solicitante, familiares de los dos guardias civiles asesinados, una representante de la asociación «Nuestro corazón por bandera» –de familiares de agentes– y el alcalde de la localidad gaditana, Miguel Molina. Hoy se trasladarán al Ayuntamiento de Algeciras para mantener un encuentro con representantes de la Fiscalía Antidroga, de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, representantes sindicales de las policías de España, Polonia y Austria, los dos agentes de Algeciras que resultaron heridos en la lucha contra el narcotráfico y el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce. Además, visitarán el puerto y el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. El miércoles viajarán a Sevilla para reunirse con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y con el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz.

No obstante, a los socialistas no les está gustando nada que Europa ponga la lupa en este asunto. De hecho, el portavoz del PSOE andaluz, Francisco Cuenca, acusó a «la derecha» de generar un «espacio de bronca» en el Campo de Gibraltar al «desvirtuar» el objeto de la visita. En rueda de prensa, Cuenca señaló que el objetivo de la visita de los europarlamentarios es el de aproximarse a las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad en esta zona especialmente azotada por el narcotráfico y, sin embargo, el PP y Vox «incluyen asuntos que solo buscan la bronca». El portavoz socialista recordó que la misión se remonta a hace dos años cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estaban reclamando la mejora de las condiciones laborales en una zona en la que, según Cuenca, se hace «imprescindible» un mayor esfuerzo y un mayor respaldo a los agentes de orden público.

Sin embargo, denunció la actitud «torticera» de estos dos partidos, ya que lo que buscan es «atacar» al Gobierno y «emponzoñar» las medidas que se están adoptando por parte del Ejecutivo central. «Qué poco ayuda la derecha al Campo de Gibraltar con debates que no están incluidos en el objeto de la visita», insistió el portavoz socialista, quien recordó que en esta zona aún están esperando las 112 medidas anunciadas por el Gobierno andaluz para los municipios.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, advirtió al Gobierno de que «o se pone las pilas» con el problema de la falta de medios para luchar contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar o desde el Ejecutivo regional se empezarán a pedir «responsabilidades por todas las vías».

Moreno lamentó que, coincidiendo con la visita de los europarlamentarios, el Gobierno haya retirado la zodiac en la que viajaban los guardias civiles asesinados. Junto a ello, indicó que el narcotráfico se está consolidando en España, empezó entrando por una sola provincia «y ya está en toda la franja sur de España y de Andalucía», demostrando que cada vez tiene más capacidades, más medios y que cada vez «compra a más gente». Mientras tanto, la Guardia Civil y la Policía Nacional «tienen menos recursos para combatirla».

«Es David contra Goliath y es la humillación del Estado de derecho. A mí me produce vergüenza que un país occidental, un país moderno como el nuestro, no tenga capacidades para luchar contra un narcotráfico creciente, que ahora lo podemos parar, pero que dentro de unos años no lo vamos a parar», subrayó Moreno. El presidente andaluz se mostró seguro de que este fenómeno «va a amenazar, como ya están haciendo a jueces, a policía y a guardias civiles, o a comprar a guardias civiles o a jueces o a políticos», de forma que se ha convertido en una «manzana podrida que hay que extirpar desde el minuto uno». También subrayó que no entiende el escaso interés del Gobierno por dotar de más medios a los cuerpos policiales en Andalucía, una región que es fronteriza con África, desde donde viene gran parte del tráfico de droga.

Según el presidente de la Junta, la cocaína «trae sangre siempre» y se están viendo armas, algo que tarde o temprano «y ojalá me equivoque» va a traer como consecuencia «cosas feas», por lo que insistió en que el Gobierno de España se tiene que tomar «muy en serio» este asunto y poner todos los medios a su alcance.

Moreno recordó que hubo un tiempo en el que se crearon los grupos antiterroristas rurales, cuando se trabajó y se luchó contra el terrorismo en el norte, especialmente en Euskadi y en Navarra, y en estos momentos hace falta «concentrar» esos medios técnicos y humanos contra el narco, porque «no puede ser que las planeadoras penetren en el Guadalquivir como Pedro por su casa». «No puede ser que las petacas, las gasolinas con las que se mueve el narco, salgan de los puertos con absoluta naturalidad porque no está penalizado en el Código Penal», remarcó Moreno.

Los sindicatos esperan acciones «concretas y urgentes»

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, y la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, Jucil, esperan que la visita de la delegación del Parlamento Europeo a Cádiz y Sevilla se traduzca en «acciones concretas y urgentes» del Gobierno y de las instituciones europeas. Ambas asociaciones valoran la visita «para conocer de primera mano la situación crítica que se vive» en Andalucía y señalan que los europarlamentarios «podrán comprobar de primera mano la creciente presión a la que están sometidos los agentes destinados en la zona, con una escalada de violencia por parte de las redes del narcotráfico que ha costado la vida a compañeros y ha provocado un alarmante aumento de agresiones a policías nacionales y guardias civiles». Ambas formaciones afirman que la situación en la provincia de Cádiz, y especialmente en el Campo de Gibraltar, «es insostenible» y aseveran que «la lucha contra el narcotráfico no puede seguir siendo afrontada con los escasos medios actuales».