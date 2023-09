El PP-A alienta otro 4-D ante la cesión a los independentistas

Moreno arropó a Feijóo en la investidura a la espera de «una posibilidad real de que quien ganó las elecciones, gobierne». Históricamente, Andalucía ha jugado un papel de árbitro para mantener los equilibrios territoriales. Ante la posibilidad de más cesiones a los independentistas, son ya numerosas las voces que llaman a una suerte de 4-D –la manifestación que preludió al 28-F por el que la comunidad andaluza accedió a una autonomía de primera al igual que las que habían sido denominadas como históricas–, desde el andalucista Rojas-Marcos a la líder de Adelante, Teresa Rodríguez. El PP-A confirmó que alentará las calles para evitar cualquier tipo de privilegio. «Las consecuencias que tienen las decisiones que se van a tomar en esta semana son muy importantes para el conjunto de los españoles», recalcó Moreno. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, acusó al PSOE-A de buscar un debate sobre autogobierno para no hablar de las «cesiones» a los independentistas.

Antonio Repullo, secretario general de los populares andaluces, en declaraciones en Canal Sur Radio, subrayó que «el PP de Andalucía defiende que Feijóo es el único presidente capaz de garantizar la igualdad entre todos los españoles». «Si no tenemos un Gobierno liderado por Feijóo, nos vamos a encontrar en Andalucía con desigualdades como las que ya estamos sufriendo como con la infrafinanciación, una reivindicación que en su día defendía la ministra andaluza María Jesús Montero y que hoy no ha dado ni un paso de diálogo», recalcó.

Repullo indicó que «con el pacto de Sánchez, la igualdad entre territorios no va a mejorar porque la infrafinanciación repercutirá en que los servicios públicos entre comunidades no sean los mismos. La única opción para que esto no suceda es tener un Gobierno liderado por el candidato que ha ganado las elecciones como es Feijóo», dijo.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo PP-A EUROPAPRESS

«Feijóo es un político de Estado, no va a venderse a nadie y estará donde tenga que estar defendiendo los derechos y siendo responsable ante quienes le han dado su apoyo. Feijóo explicó su proyecto y lo que quiere que sea España, un territorio donde todos seamos iguales», señaló sobre la investidura. El secretario general del PP de Andalucía también lamentó que el PSOE utilice el término transfuguismo en lugar de hablar de la desigualdad entre territorios que provocará el pacto de Sánchez al haber negociado una amnistía. Antonio Repullo apeló a la consciencia de todos los diputados del Congreso porque «un diputado es elegido en una provincia con unos intereses y derechos concretos».

El secretario general de los populares andaluces señaló que «el acto del domingo en Madrid demuestra que el PP está conectado con la calle y está en sintonía con los ciudadanos. Somos un partido capaz de congregar a más de 60.000 personas que quieren una España igual para todos con las mismas oportunidades y derechos». «Desde el Gobierno andaluz seguiremos defendiendo nuestra tierra como lo hemos hecho hasta ahora. Desde nuestros ayuntamientos y las seis diputaciones, pondremos todos los recursos a disposición de los ciudadanos y vamos a seguir reclamando lo que nos corresponde para garantizar la igualdad entre territorios, siempre poniendo todos los recursos a disposición de todos los ciudadanos», reivindicó Repullo. «El PSOE hoy tendría graves dificultades para que su mensaje calara en la calle porque Sánchez antepone siempre sus propios intereses a los de los españoles», añadió Repullo.

«El PP es un partido que puede mirar atrás con orgullo y esto no lo pueden hacer otras formaciones, tal y como vemos en el PSOE, donde sus líderes históricos, que lo han sido todo en el partido, critican que se están equivocando», explicó el popular. «La historia del PP se corresponde con lo que queremos hacer en las próximas décadas. Somos un partido sólido que hace lo que dice y que cumple lo que promete», indicó, agregando que ante futuras movilizaciones en Andalucía como la del pasado domingo en Madrid, «en el PP estamos conectados con la sociedad y estaremos donde los andaluces nos digan reivindicando la financiación que nos corresponde y rechazando la desigualdad territorial».

El popular reclamó al PSOE que defienda los intereses de Andalucía porque «la estrategia de no estar al lado de los andaluces no es el buen camino» y criticó que el PSOE de Andalucía hable ahora de autogobierno cuando no tiene interés en defender los intereses ni los derechos de Andalucía. Para Antonio Repullo, se trata de «una nueva cortina de humo de los socialistas en lugar de hablar de los intereses de Andalucía, como es la financiación autonómica o la finalización de las obras hidráulicas pendientes por el Estado».

De su lado, el PSOE-A afeó a Moreno que sea el ‘hooligan’ del PP llamando al «transfuguismo».