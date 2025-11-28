Unos premios que demuestran que la grandeza puede hacerse en Andalucía

Sevilla, y en concreto el Gran Hotel Meliá Colón, ha sido el escenario elegido para la celebración de los VII Premios Andalucía de LA RAZÓN, un evento que ha congregado a más de un centenar de personas para celebrar y reconocer el trabajo que diariamente realizan las empresas andaluzas que llevan “con orgullo la marca Andalucía a todos los rincones de España y del planeta”, como comentó la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Cristina Los Arcos, que presidió la gala junto al delegado de LA RAZÓN en Andalucía, José Lugo.

En este acto, patrocinado por el Gran Hotel Meliá Colón, Caixabank, la Diputación de Cádiz, Centro Porsche Sevilla, Bodegas López Morena y Lar de Barros, se ha podido observar la diversidad de empresas que componen el tejido empresarial andaluz, tan amplia como los sectores donde desempeñan su labor profesional. Ello quedó patente en esta edición de los premios, que reconoció a dieciséis empresarios, corporaciones e instituciones que abarcan desde empresas tecnológicas a fundaciones culturales, centros deportivos, clínicas o empresas de ingeniería. Todas ellas, sin duda, son justas merecedoras de los galardones entregados en la capital hispalense.

El acto, conducido magistralmente por la periodista de Antena 3 Rocío Luque, comenzó con unas breves palabras de bienvenida de José Lugo, que agradeció la presencia de autoridades civiles, amigos y patrocinadores en “este establecimiento de primera”, comentó en referencia al Gran Hotel Meliá Colón, donde “nos encontramos como en casa”.

“Estos premios quieren resaltar y dar valor a los que trabajan, invierten, estudian y, en definitiva, a los que tienen una ilusión y tienen un afán, a los que no se cansan y a los que son inquietos”, explicó en referencia a los premiados.

Tras estas palabras se dio paso a la entrega de premios. Las primeras personas en subir al escenario para recoger su premio fueron Evaristo Martín y Yanet Pacheco, propietarios del Centro Deportivo Lamiya, que recibieron el Premio Mejor Centro Deportivo. Un galardón que entregó Francisco Ramos, director comercial de Caixabank Huelva y Cádiz. Evaristo Martín expresó su agradecimiento por recibir un premio para “un proyecto que nace por y para la familia, desde la familia, y su propósito es ayudar a desarrollar la marca Huelva en el mundo”. Concluyó sus palabras de agradecimiento destacando unos aspectos de Lamiya que son “difíciles de encontrar: compromiso y sentido de pertenencia de todo el equipo” que forma el centro deportivo.

A continuación, Olga Navas, en representación de la Fundación Rafael Alberti, recogió el Premio a la Mejor Iniciativa Cultural, concedido a la institución dirigida por Uberto Stabile, que no pudo asistir a la gala de entrega. Navas comentó lo “merecidísimo que es este premio, pues la Fundación está haciendo un trabajo intensivo y muy interesante para preparar el centenario de la generación del 27”, y animó a los presentes a visitarla en El Puerto de Santa María.

Coca Cola Europacific, y su proyecto #Hosteleríaporelclima, fueron premiados con el Premio Mejor Iniciativa Empresarial Sostenible, una “herramienta que busca ayudara a los hosteleros a ser más sostenibles y rentables en sus negocios”, comentó Manuela Carretero, gestora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Sevilla de la compañía, que recogió la estatuilla. Hoy, “la iniciativa cuenta con más de 15.000 hosteleros adheridos” y animó a seguir sumando en favor del planeta y la hostelería.

FMIT Group, empresa con más de 25 años en el sector tecnológico en ingeniería de datos, fue reconocida con el Premio a la Mejor Empresa Tecnológica en Ingeniería de Datos, y su directora de Operaciones, Ana Almodóvar, acudió en su representación para recoger el galardón. En sus palabras de agradecimiento, Almodóvar reconoció que esta trayectoria no habría sido posible sin el “gran equipo humano que sostiene a la compañía, cuyo trabajo, entrega y dedicación diarios son el motor que impulsa nuestro crecimiento”, explicó.

La edición de libros estuvo presente en la gala con la Editorial Círculo Rojo, galardonada con el Premio Empresa Líder en Autoedición de Libros. Su directora, Susana Aragón, subió al escenario para recoger el galardón y comentar que “es un honor que se reconozca esta manera de crear empresa y cultura”. Un modelo que comparte el objetivo de Círculo Rojo: poner al alcance a todo el que tiene una historia que contar las herramientas necesarias y de calidad para llevarlo a cabo”, explicó.

Murprotec, empresa líder en el sector de las humedades estructurales desde hace 70 años (los últimos 25 en España), recibió el Premio Mejor Empresa en Tratamientos de Calidad del Aire y Humedad Estructural, galardón que entregó Juan Fernández, director del Centro Porsche Sevilla al director de Andalucía de Murprotec, Juan Federico Gallardo. El premiado comentó desde el atril la importancia de tener “las metas claras y los objetivos claros: el de Murprotec es llevar salubridad, confort y la durabilidad estructural”, explicó antes de agradecer a los “más de veinte mil clientes que hemos atendido en este 2025 la confianza depositada en Murprotec”, concluyó.

La formación académica tuvo su representación en la gala con Formación Carpe Diem, reconocido con el Premio a la Excelencia en Formación Online Multidisciplinar. Sonia Luna Arteaga, CEO y administradora del centro, destacó en sus palabras tras recoger el premio la “gran satisfacción de tener sello andaluz y ser referente en formación online nacional e internacional”, y concluyó con un claro mensaje: “la formación no es un privilegio”.

Midway Technologies, y su CEO Pedro Miguel Santos, fueron reconocidos con el Premio Mejor Partner Tecnológico, que reconoció a esta empresa por su trayectoria de diez años. “Gracias a mis socios estamos aquí, pero también gracias a los empleados y clientes que nos retan a ser cada día mejor y convertirnos en esa empresa que queremos ser: una empresa de calidad andaluza”, argumento el directivo.

Una empresa histórica en Sevilla, los Astilleros del Guadalquivir, también tuvo su lugar entre los premiados. El dique fundado hace más de 80 años y que recupera ahora el esplendor de antaño ha sido reconocido con el Premio Empresa Referente en el Sector Naval. Pablo de Celis, director comercial de la compañía, recogió el premio destacando la “gran responsabilidad adquirida al sacar de nuevo adelante esta empresa y que hoy vuelva a ser referente en el sector”. El directivo explicó que “la grandeza se puede hacer en Andalucía”.

StartGroup, y en su representación sus socios directores Christofer Fogelberg y Pascal Van Der Woude, recibieron el Premio a la Excelencia en Servicios Inmobiliarios en la Costa del Sol, y agradecieron que sus clientes les hayan ofrecido la “confianza, profesionalidad y cercanía” que ha guiado su forma de trabajar desde su fundación.

Andromedi, clínica especializada en la salud y el bienestar masculinos, fue premiada como Mejor Labor Clínica y Científica en Salud Masculina y Sexual. El director médico del grupo Andromedi, el Dr. Natalio Cruz, recogió el galardón explicando la importancia que tiene para el grupo “investigar y dejar legado científico en andrología, para divulgar el conocimiento de esta ciencia, que busca el bienestar y la salud del hombre”.

Volviendo al sector inmobiliario, Bucéfalo Gestión, empresa cuyo objetivo es la promoción de viviendas de protección oficial, fue reconocida con el Premio al Modelo de Gestión de Viviendas de VPO, y sus socios directores, Ramón Martos y Juan Francisco Luque, recogieron un galardón del que sentirse orgullosos, sobre todo por el modelo desarrollado y por el “equipo multidisciplinar que, con experiencia, formación y, sobre todo, con mucho corazón”, han colocado a la empresa en lo más alto. Martos concluyó pidiendo más colaboración publico privada y la aceleración administrativa de los trámites para la gestión de las VPO.

La Clínica Dr. Delgado Aboy, y su director, el Dr. Jesús Delgado, se llevaron el Premio al Compromiso con la Salud y el Bienestar por el desarrollo de un “tratamiento nasal sin dolor y cuyos pacientes, tras tan solo veinticinco minutos de intervención, pueden volver a hacer vida normal”. El doctor agradeció públicamente la confianza depositada por los más de diez mil pacientes que “han confiado en nosotros su salud y su descanso”.

El mundo de la comunicación estuvo representado por el Grupo Azahara y su presidente José Suárez Mora, que recibió el Premio a la Mejor Agencia de Comunicación 360º. Al recoger el galardón, el directivo agradeció el trabajo e implicación “a un gran equipo sin el cual sería imposible trabajar, sobre todo en medios de comunicación”.

Mauricio Mesa Gómez, CEO de España y Rumania del Grupo Cordia, recogió el Premio a la Empresa Referente por su Desarrollo Inmobiliario en Proyectos Residenciales Sostenibles y deLujo, otorgado a un modelo en el que “ponemos atención al bienestar y el equilibrio físico y mental de quien va a vivir en esas casas”, verdadera fortaleza de la compañía, comentó.

Por último, Laboceutics, y su gerente y directora técnica, Ghita Sehaqui Bennani, se llevaron el Premio I+D+i como Laboratorio Cosmético, un galardón que dio visibilidad a la ciencia y por lo que Sehaqui se mostró verdaderamente agradecida. Además, añadió que “detrás del premio hay mucho esfuerzo, pero sobre todo está la idea de que la ciencia y la cosmética van de la mano”, concluyó.

Con ello se dio por cerrada la entrega de premios, pero antes de terminar, la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Cristina Los Arcos, tomó la palabra para dirigirse a los presentes y felicitar a los premiados, con los que celebró la “excelencia empresarial en Andalucía”.

“Andalucía ha avanzado enormemente y cada vez cree más en sus posibilidades. Prueba de ello sois todos vosotros”, comentó en referencia a las empresas premiadas.

“Sois el escaparate de los andaluces para el mundo. Vuestro talento florece y hace que nuestra tierra sea fuerte y brille”, concluyó Los Arcos. Con estas palabras se cerró el acto, tras el cual se pudo disfrutar de un animado cóctel en el Gran Café del hotel, en el que premiados, invitados y asistentes pudieron disfrutar de un momento de conversación y compartir experiencias.