La primera ciudad española que acogió el tomate de América creía que era tóxico

Para conocer el origen de la fruta roja más popular en la sociedad, debemos cruzar el charco. El tomate es originario de los bajos andes, y se cree que fueron los aztecas en México quienes lo cultivaron por primera vez.

El nombre de este fruto deriva de la palabra azteca "tomatl", que significa “fruta hinchada” o “fruto con ombligo”, por esa razón, los conquistadores españoles decidieron llamarlo tomate. Junto al maíz, la batata y el chile, el tomate fue introducido en España en el siglo XVI.

Según la leyenda, la primera ciudad que acogió este fruto fue Sevilla, en 1540, uno de los principales centros del comercio de la época.

Según una investigación del CSIC realizada por Maríaluz López-Terrada, "hay que tener en cuenta que Sevilla era el puerto de

llegada de todas las naves procedentes de América. Muchas semillas fueron transportadas a propósito, quizás por españoles que volvían y se habían acostumbrado a los sabores y a los

olores de la cocina criolla. Otras semillas, sin duda, llegaron de forma accidental". En el caso del tomate, "dado que era un producto del sistema alimentario nahua (pueblos nativos de Mesoamérica) integrado bastante rápidamente en la cocina de los conquistadores, es más factible que se transportara de forma voluntaria", recalca la investigadora.

Según sus indgaciones, "fue el sistema colonial español el que ayudó a la difusión del tomate por todo el mundo: primero al Caribe, luego a Europa para llegar más adelante a Filipinas y, eventualmente a Asia". En cualquier caso, aunque cuando las naves llegaban a Sevilla todas las mercancías que transportaban eran registradas en la Casa de Contratación para el consiguiente pago de tasas e impuestos, y se conservan minuciosos inventarios, no era este el caso de las plantas, por lo que aunque todo apunta a que los tomates entraron a Europa por Sevilla no existe ningún tipo de fuente documental al respecto".

¿Por qué se consideraba peligroso?

Durante más de dos siglos, en zonas de Europa y Estados Unidos, el tomate se consideraba muy peligroso, la sociedad estaba convencida de que era un fruto venenoso. ¿Por qué? La nobleza enfermaba y moría al consumirlo. Sin embargo, en otras zonas del mundo se consumía tomate y eso no ocurría. Incluso, aunque era un alimento al que solo los que tenían dinero podían acceder, cuando algún pobre de la calle conseguía alguno, no le pasaba nada.

Entonces, ¿dónde estaba el problema? Se empezó a dar vueltas y a investigar hasta que el misterio llegó a resolverse: Cuando la acidez del tomate entraba en contacto con la vajilla que por aquel entonces era de estaño, hacía que el estaño desprendiese el plomo y ese plomo se acababa ingiriendo desencadenando en una muerte por envenenamiento de plomo.