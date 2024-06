Un PSOE-A "roto y desmembrado": reclaman ¡Primarias ya!

La Plataforma Reconstrucción PSOE-A ha enviado, vía email, una carta a todas las agrupaciones del PSOE de Andalucía con el objetivo de que en cada Asamblea local se solicite la celebración de Primarias y Congreso Regional y Provincial extraordinario.

La carta remitida a las agrupaciones:

Querido compañero / Querida compañera del PSOE de Andalucía:

Vistos los resultados andaluces de las Elecciones Europeas y observado cómo el PP, por primera vez en la historia, nos ha ganado en la totalidad de las provincias de Andalucía, incluyendo los bastiones tradicionalmente inexpugnables de Jaén y Sevilla, ha llegado el momento de que las bases nos pongamos en pie, para revertir la situación.

No caben excusas y no hay más elecciones que perder. Los resultados electorales muestran, elección tras elección, que ni las Secretarías Generales regional y provinciales, ni sus respectivas ejecutivas, tienen capacidad alguna de impulsar al PSOE-A hacia la victoria. Más al contrario, se comportan como “agujeros negros” que día tras día consumen la materia del PSOE-A, la ilusión y la capacidad de acción de su militancia, diluyéndola hasta hacerla desaparecer.

Ante la incapacidad de los órganos regionales y provinciales del PSOE-A, ha llegado el momento de que la militancia de base se levante. No cabe resguardarse de la tormenta en los cargos locales. No cabe mirar para otro lado esperando que surja la ola a la que subirse. No cabe esperar a un/a mesías que nos salve de nuestra desgracia. Los cargos actuales son pan para hoy y hambre para mañana, las olas no se mantienen si no hay un mar de fondo que las sostenga y nadie ajeno a la briega en la base socialista va a caer del “cielo” para enfrentarse con éxito a la tarea de armar un PSOE-A roto y desmembrado.

Lo único que puede salvar al PSOE-A es el socialismo que corre por las venas de cada uno de nosotros y nosotras. Ese tinte rojo que nos hace revelarnos contra la injusticia y la desigualdad y que nos mueve para resistir impenitentemente frente al poder y ante la adversidad.

Ese tinte es el que hoy, en los peores momentos de nuestro partido en Andalucía, debe llevarnos movilizarnos para que las Asambleas aprueben solicitudes de congresos regional y provinciales extraordinarios, construyendo así ese mar de fondo que produzca la ola que nos lleve a configurar un nuevo proyecto que haga renacer al PSOE-A de sus cenizas y ganar las elecciones de 2026.

No procede adelantar como debe ser ese proyecto ganador, debe construirlo la militancia socialista andaluza, pero si hay un punto de partida inevitable, hay que terminar con los “ismos”. No sobra nadie, no hay militantes buenos y malos como espetaba el secretario general en el último mitin en Sevilla. En Andalucía, desde que se fundó la primera agrupación, sea en Linares, Alcalá de los Gazules o Málaga, lo que hay son socialistas depositarios una seña de identidad común que genera un lazo invisible que nos mantiene unidos desde hace 145 años.

En este momento el PSOE de Andalucía necesita a su militancia para revertir su devenir, por eso desde la humilde posición de la militancia de base, te llamamos a trabajar para dar esta batalla crucial pidiendo en tu Asamblea local la celebración de Primarias y Congreso Regional y Provincial extraordinario.

Ha llegado el momento.

Suerte y saludos socialistas

El objetivo de este movimiento de las bases es constructivo y demanda un partido más eficaz, participativo, más inclusivo, más abierto, más activo, orgulloso de su gestión a lo largo de cuatro décadas, un PSOE-A más andalucista y que ejerza el socialismo con el ADN propio de la socialdemocracia europea que defiende los pilares del ESTADO DEL BIENESTAR frente al neoliberalismo -que desarrolla el PP de Moreno Bonilla- que reduce los servicios públicos perjudicando claramente la calidad de vida de andaluces y andaluzas.