"Pa que no te falte ni gloria": el Gobierno andaluz crea una APP solo para mujeres

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado esta mañana la aplicación móvil ‘ANDALUZAA: Mujer, presente y futuro’ que aúna en un punto único la oferta formativa y de empleo dirigida a las mujeres andaluzas. Esta aplicación ha sido elaborada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en colaboración con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Además, su presentación coincide con la puesta en marcha de una campaña de publicidad para su difusión y descarga.

Acompañada por la secretaria general de Servicio Público de Empleo y Formación, María Victoria Martín-Lomeña, y la directora del IAM, Olga Carrión, López ha agradecido a ambas su trabajo, al mismo tiempo que ha subrayado que “la igualdad real es un objetivo común de toda la sociedad, no solo de las mujeres”. En esta línea, ha resaltado que “las consejerías de Igualdad y Empleo nos unimos porque para el Gobierno andaluz la igualdad es un empeño común, es una política transversal”, ha remarcado.

La responsable andaluza ha señalado que “si no existe independencia económica, no existe libertad y, por tanto, no hay igualdad”. Asimismo, ha detallado que el propósito de esta actuación es concentrar en un punto único de acceso “la búsqueda de empleo, la difusión de acciones formativas para el empleo, programas de orientación laboral, ofertas de empleo, etc para seguir avanzando en igualdad y crear nuevas oportunidades”. López ha resaltado que esta iniciativa “va más allá del Día Internacional de las Mujeres. Es una herramienta que ha venido a quedarse los 365 días del año. La conquista de la igualdad real no es un día, sino un trabajo constante y diario”.

Por su parte, la secretaria general de Servicio Público de Empleo y Formación ha asegurado que “en Andalucía, las mujeres representamos a más del 50% del total de la población, más del 64% de la población activa y el 44% de las personas trabajadoras somos mujeres; pero la tasa de paro femenina sigue cinco puntos por encima de la masculina y la incidencia del paro es mayor entre quienes tienen menor cualificación. Empleo y formación van de la mano, a más cualificación más y mejor empleo”.

A este respecto, ha incidido en que “tener acceso al empleo nos hace más libres, más independientes y ciudadanas plenas porque multiplica nuestras oportunidades para seguir creciendo. Sabemos que encontrar trabajo no siempre es fácil. Conciliar, romper barreras, abrirse camino en sectores complicados... son retos que muchas mujeres enfrentan cada día. Por eso, esta aplicación no solo ayuda a buscar empleo, sino que también ofrece formación, asesoramiento y contactos clave para impulsar sus carreras”.

En la presentación también han estado presentes la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa, la delegada territorial de Inclusión, Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, María Luisa Cava, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Mercedes Soriano.

En esta aplicación móvil hay acciones formativas publicadas por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, ofertas de empleo publicadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y también se podrán incluir formaciones de otros organismos que sean de interés.

Toda la información se concentra en un clic, lo que fomenta llegar más directamente a las mujeres que lo necesitan y, además, se agilizan los tiempos ya que la APP permite buscar por palabras clave o filtrar por provincia, categoría o familia profesional, jornada laboral, tipo de contrato, requisitos, entre otras variables. La aplicación móvil es muy sencilla y no necesita identificación, es decir, una vez se instala en el dispositivo móvil ya se puede acceder. En el menú, que es muy intuitivo y accesible, aparecen los cursos formativos y las ofertas de empleo. Ya se puede descargar en Android y en los próximos días estará disponible en iOS.

Campaña de publicidad

La presentación de esta nueva APP está acompañada por el lanzamiento de una campaña de publicidad con mucha fuerza, moderna e impactante con el objetivo de que las mujeres hagan suya esta nueva herramienta para construir un futuro mejor.

La campaña cuenta con cartelería, vídeo, piezas para redes sociales y de exterior, así como un plan de difusión. Sin duda, el punto fuerte de esta actuación publicitaria es la llamativa y pegadiza canción que conforma el spot. Un vídeo que le habla directamente a las mujeres que buscan formación, empleo o darle un giro a su vida a través de la letra y música compuesta por Julia Martín, cantante, compositora y actriz malagueña