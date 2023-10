Renfe habría ofrecido a Álvaro Prieto un cargador para su móvil y no lo echó de la estación

"Se le ofreció esa posibilidad para recuperar el billete que llevaba en el móvil, la misma para que contactara con sus padres... Lamentablemente no sabremos nunca el motivo por el que no aceptó esa colaboración", señaló el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en declaraciones a Radio Sevilla. "Se le ofreció un cargador, incluso la posibilidad de que hablara con sus padres, a lo que se se negó", aseguró Fernández. El delegado del Gobierno aseguró que salió de la estación de forma voluntaria: "Nadie lo fuerza a salir, ni muchísimo menos de una estación pública, nadie lo coacciona, o le presiona para que salga, todo lo contrario", indicó el delegado del Gobierno en Andalucía. Se especulaba con que el joven cordobés no pudo mostrar su billete de tren porque no tenía batería y con que fue sacado de la estación por un altercado. "No quiso aceptar ayuda, no sabemos la razón", indicó.

El joven "andaba un poquito perdido". El delegado del Gobierno en Andalucía defendió que "la Policía Nacional ha trabajado de manera intensa, profesional desde el primer momento", con el apoyo de la UME y el servicio canino. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, señaló previamente en Canal Sur Radio que «era absolutamente imposible» encontrar el cuerpo de no haberse movido el tren. Los talleres de la estación habían sido revisados mediante drones. Pedro Fernández señaló de que los perros de la Policía Nacional sí habrían encontrado el cadáver en la batida prevista este lunes, cuando el cuerpo fue hallado por unos reporteros de TVE casualmente.