Salud confía en parar la huelga de médicos con su plan de Primaria

Los médicos de Atención Primaria están llamados a huelga por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) durante el día de hoy. Hay paros convocados de 12 horas –de 8:00 a 20:00– y una manifestación a las 11.30 en el palacio de San Telmo para exigir que se cumpla el acuerdo alcanzado el pasado 25 de enero. Entonces, la consejería de Salud se comprometió a reducir las agendas de los facultativos a 35 pacientes diarios –25 en el caso de Pediatría– y pagar las horas extras a aquellos médicos que quisieran continuar con las citas de tarde.

El SMA se queja de que dos meses y medio después de aquel pacto, Salud no ha movido ficha, por lo que finalmente irán a huelga. «Seguiremos negociando con la administración para sacar adelante nuestras reivindicaciones, pero mientras no haya una respuesta satisfactoria por parte de Salud persistirá nuestro calendario de movilizaciones durante los próximos meses», ha advertido el presidente del SMA, Rafael Carrasco. En este sentido, explica que si no hay avances en las medidas fijadas en el acuerdo de enero, las jornadas de huelga se repetirán todos los miércoles hasta el 24 de mayo, justo antes de las elecciones municipales.

«Seguimos sin una aplicación satisfactoria del acuerdo del 25 de enero, no se han modificado las agendas, hay mucho por hacer y ya han pasado ya dos meses y medio», afea Carrasco. El presidente del SMA urge también a la consejería de Salud a dar respuesta a otras de sus reivindicaciones: «No hay respuesta sobre la equiparación retributiva entre facultativos de atención primaria y hospitalaria, seguimos también sin una solución para los servicios de urgencia de primaria y sin una propuesta sobre el Complemento Retributivo Profesional, tampoco se han actualizado de forma adecuada los procedimientos de la carrera profesional». En definitiva, insiste Carrasco, « no hay actividad por parte de la administración que nos haga desistir y desconvocar la huelga».

Por su parte, la consejera de Salud, Catalina García, expresó su «preocupación» ante la paros previstos en los centros de salud andaluces, pero confió en que se pueda llegar a un acuerdo que permita desconvocar las movilizaciones. García, en una entrevista ayer en Canal Sur Radio, aprovechó para informar de que hoy están aprobados los servicios mínimos del 30% en Atención Primaria y del 100% en las Urgencias.

La consejería de Salud no solo negocia mejoras en la Atención Primaria con el SMA. Desde hace unos meses debate en las mesas sectoriales con el resto de sindicatos que tienen representación en ellas –UGT, CC. OO, CSIF y SATSE– un nuevo Plan de Atención Primaria que contempla un total de 18 medidas. Entre esa batería de medidas, se han incluido algunas de las reivindicaciones del Sindicato Médico Andaluz, convocante de la huelga de hoy, como la limitación de las agendas y los cupos, y la equiparación salarial. No obstante, desde el SMA no están tan interesados en dicho pacto, sino en que se ponga en marcha de forma urgente el acuerdo del 25 de enero.

El resto de sindicatos sí buscan que se apruebe, y antes de las elecciones municipales, el nuevo plan de Primaria.

La consejera se mostró ayer convencida de que «saldrá adelante» y llamó a la calma porque «los acuerdos en mesa sectorial tardan mucho en alcanzarse» ya que «se ponen asuntos muy importantes encima de la mesa». «Todos debemos seguir trabajando por mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y la situación de la atención primaria, que es en lo que estamos ahora mismo», agregó García.