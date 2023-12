Sara Baras y su encendida defensa de la cultura andaluza

La bailora Sara Baras, quien ha protagonizado este lunes el acto institucional en el Día de la Bandera de Andalucía con un elogio a ésta, ha hecho un recorrido por diferentes personajes que encarnan la cultura andaluza, del que han formado parte poetas como Federico García Lorca o músicos como Paco de Lucía, para asegurar que "lo eres todo y nos dejas volar sin soltarnos". Con un "qué nervios, ¿eh?, mira que estoy en casa" ha arrancado su intervención la bailaora de San Fernando (Cádiz), para seguidamente aludir a la jornada del 4 de diciembre con un "uf, qué día" y evocar entonces un pasadoble de un autor carnavalero como Martínez Ares.

Después de un "muchas gracias, presidente", en alusión Juanma Moreno, a quien previamente se había dirigido con un "querido Juanma", Baras se ha presentado como "una gaditana que sueña con construir un mundo con piedra ostionera" para confesar entonces que "me llena el corazón estar aquí hoy". "He sido la Pepa, he bailado una Constitución", ha repasado la bailora su trayectoria, quien ha evocado que la bandera de Andalucía "está muy presente en mi baile", así como ha blandido las más de 600 representaciones de "la bandera de Mariana Pineda", cuyo lema ha evocado "igualdad, ley, y libertad".

La bailora ha recordado la figura de su padre, coronel de Infantería de Marina que nació en la isla de León (San Fernando), de quien ha apuntado que "me enseñó el significado y el respeto por los símbolos". En su elogio a la bandera andaluza han desfilado numerosos creadores andaluces, que ha arrancado con Lorca, de quien ha dicho que "nos dibujó la blanca pena", para seguir con el cantaor Camarón, también de San Fernando como ella, de quien ha afirmado que "nos aranó las entrañas", para seguidamente proclamar que "no hubo amor más brujo que el de Falla", antes de blandir "los dedos de Paco", en referencia a Paco de Lucía, a quien ha llamado "mi querido maestro", y a quienes ha seguido otros ilustres andaluces como "el torbellino de Lola", "los pinceles de Velázquez y Picasso", "la guitarra de Sanlúcar", o para pedir "silencio que está Curro en el albero".

"Esta bandera fue al sur queriendo ir al norte", ha proclamado Saras recreando a su vez el poema de Alberti, mientras ha enumerado también a maestras como Manuela Carrasco o Matilde Coral, y a compañeras como Eva Yerbauena, para considerar que "esta bandera es sencilla, lleva un escudo bordado, columnas antiguas" y sostener que "ella viene sola como una pluma volando" y reconocer "cómo te clavas dentro de mí" y describirla como "canto de un pueblo entusiasmado". "Maltratada te llaman trapo cuando eres abrigo casi sin tela", ha proseguido afirmando la bailora, quien ha descrito Andalucía como "mar que besa nuestros pies" y "la tierra donde se agarran nuestras raíces eternas", antes asegurar que "eres mis pies, mis manos" y reconocer que "eres el baile que aún no he hecho", para recurrir entonces al flamenco para asignarles a Andalucía atributos, por lo que ha mencionado a palos como "la soleá, la seguiriya y la bulería", antes de concluir que "eres compás, quejío y remate, eres toque, cante y baile".

La bailora ha rematado su lectura afirmando "mi querida bandera", antes de concluir que "te llevaré dentro de mi corazón lleno de orgullo, respeto, y amor" y lanzar un "viva el flamenco y viva Andalucía". Moreno ha calificado a Sara como "una de las más altas cumbres de nuestra cultura" y ha apuntado que su nombre es "un palíndromo, que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda", así como ha elogiado "que lo has hecho francamente bien" y reconocerle que "si me pusieran a bailar no lo haría igual que tú lo has hecho", antes de recordar sus numerosos premios, entre los que ha mencionado un premio Max o el Nacional de Danza.

Como recuerdo de la jornada, el presidente de la Junta le ha entregado a Baras una cabeza de Hércules, personaje mítico presente en el escudo de la Comunidad Autónoma creado por Blas Infante. La pieza la han diseñado Luciano Galán y Daniel Maldonado del taller 'The Exvotos', situado en Sevilla. En el acto, que ha concluido con el Himno de Andalucía, se han interpretado al violín y al piano las piezas 'El paño moruno', 'Los cuatro muleros' y 'Polo' de Manuel de Falla) y 'El Albaicín' de la Suite Iberia de Isaac Albéniz, que han protagonizado intérpretes vinculadas a la Fundación Barenboim.