Sevilla enciende la Navidad: así es el bosque de luces de la avenida de la Constitución

'El camino que lleva a Sevilla' es el lema con el que la capital hispalense ha dado la bienvenida a la Navidad con el que es el mayor encendido de su historia con 9 millones de luces leds en 304 calles, plazas y avenidas (10 más que en 2024). Desde el final de la avenida de la Constitución comenzaba el acto de inauguración oficial, capitanedo por 'Los compadres', que ha contado con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, coros navideños y la cantante sevillana Pastora Soler, quien ha agradecido el honor de inaugurar la Navidad en Sevilla. Han sido los niños de la Fundación Alalá los encargados de encender este año las luces de Navidad.

La iluminación de este año llega a 304 calles, plazas y avenidas (10 más que en 2024), a las que se sumarán 80.000 plantas decorativas. Además, por primera vez, la avenida de la Constitución cuenta con elementos decorativos de suelo con diseño en tres dimensiones, con 32 arboles de luz a ambos márgenes de la calle, de 7,60 metros de altura, que también cuentan con 17 bolas de Navidad, motivos transversales aéreos y otros 42 motivos sobre las farolas. Además, se han fabricado motivos de nueva creación para las calles Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, Plaza del Salvador y Asunción. También se han instalado nuevos diseños instalados en los Puentes de Triana, San Telmo y Los Remedios.

Respecto al Puente de San Telmo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz ha explicado que este año su iluminación es "a la mitad, por las obras de instalación de toldos, que requiere un refuerzo y obras de mejora de infraestructura del puente, por lo que es necesario que se inicien ya para poder tener sombra en torno al mes de abril". Algunos de los diseños nuevos son cortinas de luz en fachadas, sábanas de luz en calles, bolas 3D, y nuevos motivos en las tradicionales luces.

Una de las principales novedades se sitúa en la Avenida de Roma con un espectacular portal de Belén de grandes dimensiones ubicado a los pies del Palacio de San Telmo. Con figuras que alcanzan los 9,80 metros en el caso de San José y los 5,10 metros en el del buey, este conjunto se convierte en el mayor Belén iluminado de España. Además, la ciudad recupera este año motivos sacros navideños en las calles Hernando Colón, Reyes Católicos y San Pablo, todos ellos elaborados con iluminación de leds cálidos.

En la iluminación en la que se ha invertido cerca de dos millones de euros (368.143,45 euros más que en 2024).