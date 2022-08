Lipasam busca quién ‘lave’ su imagen en las redes sociales

Lipasam ha iniciado un proceso selectivo para reforzar su plantilla con la contratación de un comunity manager que ‘limpie’ la imagen que los sevillanos tienen en la actualidad de la empresa pública de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla. Se trata del último intento de recuperar el crédito perdido entre la ciudadanía.

Las redes sociales se han convertido para las administraciones en una forma de comunicación instantánea y de conexión con la ciudadanía, pero también es una forma de denuncia social cuando las cosas no funcionan. Lipasam ha delegado en Grupo BCMGestionArte el proceso de selección de candidatos. La misión del puesto es «administrar y y construir la comunidad online y gestionar la identidad y la imagen de marca. Se exige una experiencia mínima de 4 años en gestión de comunicación corporativa o institucional y un salario de entre 33.000 y 36.000 euros brutos anuales. Lipasam lleva años trabajando las redes. Por ejemplo, la cuenta de Twitter de Lipasam tiene algo más de 4.100 seguidores –fue creada en 2017–. Pero la evolución no es la deseada, sobre todo en un contexto de desgaste de la imagen de la empresa como el actual. Hace un par de semanas la empresa emitió un comunicado que no hizo más que enfadar a los usuarios de las redes sociales. Bajo el hastag #stopbuloslipasam, la empresa invitaba a hacer «un buen uso de las redes sociales» y así atender las peticiones y sugerencias y solicitaba que no se «alimenten bulos sobre suciedad en Sevilla» porque «resta eficacia a los trabajos de un servicio esencial y necesario». Las críticas se multiplicaron con el Ayuntamiento y contra Lipasam.

Antonio Muñoz heredó de Juan Espadas al alcaldía de Sevilla cuando éste se convirtió en candidato a la Junta de Andalucía y con ella un problema al que ninguno de los dos ha sido capaz de poner solución en los últimos tiempos. Más bien, al contrario, la situación ha empeorado. La capital de Andalucía, un referente turístico nacional y europeo, es hoy una ciudad sucia y, en especial, sus barrios. Al menos así lo ve una gran parte de sevillanos y también la oposición que lidera el popular José Luis Sanz.

El ex alcalde de Tomares hizo de la pulcritud del municipio del Aljarafe sevillano una de sus bazas para permanecer en el cargo catorce años y en los meses que lleva en la oposición ha puesto la lupa en el estado muchas veces lamentable que ofrecen las calles de Sevilla por falta de limpieza.

El candidato del PP está explotando las plataformas digitales para exponer su visión y habla de «nefasta gestión» socialista, al tiempo que señala al alcalde como «único responsable del caos que hay en la empresa y de la suciedad de las calles». Así, insta al Gobierno local a «dotarse de medios y confiar en los profesionales de Lipasam», una empresa que entiende que está mal dirigida. De hecho, Sanz habla de «incapacidad» del alcalde. Desmotivación de la plantilla, privatización de servicios y mala gestión son algunos de los argumentos de Sanz, que incluso se ha desplazado a Málaga y grabado vídeos para destacar que la higiene y el excelente mantenimiento de sus barrios. Y en la comparativa Sevilla pierde.