La parroquia que pidió la tala del ficus de Triana convoca un minuto de silencio por el árbol

La parroquia de San Jacinto, promotora de la tala del ficus que ha provocado protestas de los vecinos en los últimos días en el barrio sevillano de Triana, ha convocado un minuto de silencio en “agradecimiento al árbol” que les ha “cobijado durante tantos años”, así como por las “personas dañadas” cuando se le cayeron varias ramas.

La parroquia ha agradecido el respaldo de “todas las asociaciones, hermandades y parroquias vecinas que han dado la cara y han apoyado a esta comunidad parroquial”, además de “atodos los trianeros y trianeras que a título individual han mostrado su apoyo y cariño, tanto en redes como en persona”.

En el mismo comunicado, la parroquia critica a los medios de comunicación que no han dado a conocer “las dos versiones para que sea la ciudadanía quien elabore su propio criterio”, e indica que se sigue manteniendo “la confianza” en que su demanda “es justa y necesaria, ya que nadie puede asegurar al cien por cien que no va a volver a caerse una rama más”. “Es el proceso natural de este precioso ser vivo, al no tener el espacio necesario para desarrollar sus raíces”, explica.

Antes del minuto de silencio habrá una concentración “cívica y pacífica” en la confluencia de las calles San Jacinto y Pagés del Corro, el próximo 1 de septiembre a las nueve de la noche. El minuto se celebrará a las nueve y media “como expresión del dolor que sentimos por las personas dañadas, en agradecimiento al árbol que nos ha cobijado durante tantos años”, concluye la parroquia.