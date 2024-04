«El 80% del valor de un avión está en la cadena de suministro»

La pandemia del Covid-19, la guerra de Ucrania, el conflicto de Israel... El mundo suma y sigue en un escenario marcado por unas tensiones ante las que la industria, más aún la de Defensa, no puede ser ajena. El encuentro se produce en el marco de la Feria y con la planta de ensamblaje final (FAL, por sus siglas en inglés) de Airbus en Sevilla como escenario, de la que apenas «hay diez en el mundo de este tamaño». Dentro de la factoría se ultiman diferentes modelos –de los que no se pueden dar detalles para no violar un doble secreto: el de los clientes, como dueños últimos de los encargos, y el de la empresa como poseedora de la tecnología– sobre un suelo totalmente impoluto. La megafonía recuerda cada cierto tiempo a los operarios la importancia del orden y la limpieza. En la industria de la Defensa, el más mínimo detalle marca la diferencia. «La seguridad es una de nuestras obsesiones», relata Francisco Javier Sánchez Segura, «Chief Operating Officer at Airbus Defence and Space» o, lo que es lo mismo, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería para la división de Defence and Space de la multinacional europea. Fuera se ve el primer A400M para la República de Kazajistán prácticamente recién salido del taller de pintura de las instalaciones de Airbus Defence and Space en Sevilla, en cuya planta se realiza el ensamblaje de la aeronave. El sol rebota en el gris brillante de la inmensa aeronave, con su librea formada por los símbolos de las Fuerzas Armadas de la República de Kazajstán: una estrella roja y amarilla con un sol dorado de 32 rayos sobre un águila esteparia dorada. Hasta la fecha se han producido más de 120 A400M, 180.000 horas de vuelo. Empresarialmente, el proyecto europeo ahora mismo vuela sin turbulencias. En los inicios del A400M, el desafío fue de tal envergadura que no estaba tan claro su éxito. El tiempo –y las actuales tensiones internacionales así lo demuestran– ha dado la razón al conglomerado europeo y Airbus, que se configura como «modelo» ante lo que pueda estar por venir.

Paco Sánchez Segura (49 años, padre de dos hijos, natural de Úbeda y con 22 años de experiencia en Airbus) quería ser «estrella de rock» y acabó de ingeniero aeronáutico. Como vicepresidente ejecutivo de Airbus España, no le falta rock’and’roll. Pasada la Semana Santa y con la Feria aún presente, cabe citar a Silvio: «Hay que tener roll hasta para llevar un paso. Es la única manera de que no te pese nada», decía el rockero «a la diestra del cielo». «Se supone que un rockanrrollero se mueve un poco mejor que un nazareno. Se supone», también decía. Los aviones de Airbus, cada uno, tiene su manera de moverse en el cielo. Destaca, además del citado A400M, el C295. Ambos salen de Sevilla al exterior, haciendo de Airbus la empresa «tractora» del sector aeronáutico y «la empresa más importante nacional del sector», con «más facturación en España que todo el resto de la industria junta». La segunda empresa de Defensa factura «cinco veces menos».

En este contexto es en el que entra en juego «la realidad geopolítica». «Capacidad estratégica, autonomía y soberanía», explica Paco Sánchez, son los conceptos clave. Un proyecto como el A400M no es viable para un solo país. Tras «muchas dificultades», es un modelo de «éxito». Se producen ocho al año. «Ante los retos geopolíticos, es el camino a seguir, con el ejemplo de Airbus como modelo», señala su directivo. La fabricación de las aeronaves conlleva «innovación y tecnología», «una inversión que hay que proteger». La «cadena de suministro» juega un papel esencial. El impacto de Airbus llega a más de mil proveedores, de los que 640 son pymes. «Mueve 2.100 millones y 35.000 empleos» en España. «Cada empleo directo genera cinco», lo que ayuda a la «vertebración del territorio». En Andalucía, Airbus está presente en Sevilla y en Cádiz. En total, en seis provincias del país. Genera 14.000 empleos directos en España, de los que más de 10.000 son del área de Defensa y Espacio. Cerca de 4.000 radican en Andalucía. En cinco años, el aumento «ha sido de más del 18% en Defensa en España».

La inversión del PIB nacional en Defensa ahora mismo es del 1,23-1,24% y con el Plan Industrial hasta 2029 se elevará al 2%. En el actual contexto, se impone la implantación de la Defensa en Europa. «Por cada modelo de tanque en EE UU, hay 19 en Europa». De aviones de combate, la relación es de 7 a 20 modelos. «Hay una necesidad política común de defensa», señalan desde Airbus, abogando por «programas colaborativos».

En «un mundo convulso» se acentúa la necesidad de «resiliencia de la cadena de suministros». «El 80% del valor de un avión está en la cadena de suministro», relata Paco Sánchez. Es necesario «que la cadena sea robusta y tenga un plan de desarrollo».

La planta de ensamblaje del avión militar Airbus A400M en la factoría de San Pablo en Sevilla. EFE/Julio Muñoz Julio Muñoz Agencia EFE

«El 50% de la población del mundo tiene elecciones este año». Por ejemplo, si Trump es presidente, toda la política mundial puede variar. En la cadena de suministro, «las tensiones se traducen de manera diferente en las materias primas». Más allá de Defensa, Airbus lleva 723 aviones comerciales entregados y tiene nueve años de cartera en pedidos. En Defensa y Espacio, el C295 tiene «un futuro prometedor» y el A400M «en servicio va extraordinario». Por ejemplo, Reino Unido va a preparar paracaidistas a baja altura de noche. «Eso sólo puede hacerlo el A400M». «Es un programa muy vivo».

«El futuro de la industria pasa en parte por la biónica», señala Sánchez. Uno de los retos es «modernizar los aviones con lo último en tecnología». En una industria caracterizada por los vasos comunicantes, más allá de la competencia, «que haya problemas en Boeing no es positivo para nadie. Airbus es líder en casi todos los segmentos, el reto es mantener la posición. Hasta 2032-2033 hay pedidos. Otro de los retos es aumentar la producción», para lo que también se depende de «la cadena de suministro». La FAL de Sevilla puede hacer 25 aviones al año y está a ocho. «Estamos esperando que nos pidan más aviones», recalca Sánchez.

El objetivo del 33 por ciento de empleo femenino

Uno de los objetivos estratégicos de Airbus es el de la igualdad. La multinacional contaba con un 23,8 por ciento de empleo femenino en el área de Defensa en toda España en 2020. Menos de cuatro años después, el porcentaje se ha elevado al 26,1 por ciento. El objetivo establecido, sin plazos pero sin pausa, pasa por llegar al 33 por ciento de mujeres trabajando en el área de Defensa y Espacio de Airbus en España, según señalaron desde la compañía en un encuentro informativo celebrado en Sevilla. Se trata de cifras relevantes para la media del sector, que está siete puntos por debajo de Airbus en porcentaje de empleadas. Defensa es un sector tradicionalmente masculinizado, debido a que las mujeres no solían estudiar carreras STEM.