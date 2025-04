El alcalde de Sevilla replica a Óscar Puente que "hacer el ganso es permitir que las inversiones las decida un prófugo desde Waterloo"

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha contestado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, quien había calificado de "gansada" su viaje a Madrid para registrar en su ministerio una carta en catalán en demanda de inversiones estatales para la capital andaluza; alegando que "defender los intereses de Sevilla en castellano, catalán o chino no es hacer el ganso", sino que "lo es permitir que las inversiones las decida un prófugo desde Waterloo", en alusión al líder de Junts, Carles Puigdemont.

Así se ha pronunciado el primer edil de la ciudad hispalense, ante la reciente alusión en las redes sociales del ministro por el mencionado gesto de la carta en catalán.

En una publicación en la red social X, antes Twitter, el ministro señalaba una publicación en prensa sobre el gesto protagonizado recientemente por el alcalde hispalense, al registrar en el Ministerio de Transportes dos cartas, una en español y otra en catalán, para reclamar mejoras en las infraestructuras de Sevilla, sobre todo las ferroviarias, bajo la premisa de que la capital andaluza sigue esperando el proyecto de conexión de la estación de trenes con el aeropuerto o el cierre del anillo ferroviario; mientras Barcelona ha recibido "6.300 millones de euros" para su sistema ferroviario", según el primer edil.

Sanz criticaba además, de nuevo, que lleva más de un año según asegura reclamando al ministro Puente una entrevista para abordar el "déficit" de infraestructuras de Sevilla, reprochando al ministro que no haya accedido a recibirle para tratar asuntos como los retrasos en el proyecto de sustitución de los tirantes del puente del Centenario, el proyecto de la ronda metropolitana SE-40 o las demandadas mejoras en los servicios de trenes de Cercanías.

LA REACCIÓN DE PUENTE

Ante ello, el ministro exponía en su reciente entrada en la red social X que "al parecer el otro día se plantó" en el Ministerio de Transportes "el alcalde de Sevilla a registrar una carta en catalán"; avisando de que "en la prensa sevillana", en alusión a un artículo de opinión en Diario de Sevilla, "le acusan de 'hacer el ganso'", lo que le llevaba a considerar que "ese día los sevillanos le pagaron el viaje a Madrid para hacer la gansada".

Sanz le ha respondido también a través de la red social X: "Me alegra ver que ha leído mi carta, cosa que no hizo con las que le envié en castellano. Defender los intereses de Sevilla en castellano, catalán o chino, no es hacer el ganso. Lo es permitir que las inversiones las decida un prófugo desde Waterloo. Deje de discriminar a Sevilla", ha escrito el primer edil.

Ya meses atrás, Sanz y el ministro Óscar Puente visibilizaban sus diferencias en la red social X, al tachar Puente a Sanz de "mentiroso e impresentable" por manifestar el planteamiento de que la reprogramación de las aportaciones estatales a la financiación de las obras del tramo norte de la línea tres del metro de Sevilla, ya en marcha, supusiesen un "retraso" en la inyección económica gubernamental en favor de Cataluña, extremo que negaba el ministro.

SIN "ENTENDIMIENTO"

El alcalde hispalense, ante ello, reprochaba al ministro sus "insultos y desprecios", manifestando no obstante que soportaría dicha situación si Puente la acompañaba de "inversiones" para Sevilla; mientras el ministro avisaba de que con Sanz es "imposible el diálogo y el entendimiento" porque "no concibe la política como servicio a la ciudadanía, sino como un escenario en el que confrontar a base de mentiras".

Tales argumentos esgrimía el ministro para explicar que no se hubiese reunido con el alcalde de Sevilla para abordar los asuntos pendientes de la ciudad en materia de infraestructuras estatales, mientras Sanz viene avisando de que lleva ya aproximadamente "un año" solicitando a Puente una entrevista. "Da la impresión de que este Gobierno está castigando a la ciudad de Sevilla", consideraba recientemente.