El colegio de la menor que se suicidó en Sevilla: “Como sociedad merecemos una profunda reflexión”

El caso de la menor de Sevilla que se quitó la vida tras sufrir presuntamente acoso por parte de varias compañeras ha conmocionado a la opinión pública. A través de un comunicado, el Colegio Irlandesas Loreto señaló que "estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Sandra. Nuestro profesorado, alumnado y nuestra comunidad educativa acompañamos a su familia en el profundo dolor por el que está atravesando. Compartimos la conmoción que se está viviendo en Sevilla ante un hecho que nunca debería producirse".

"En nuestro colegio estamos profundamente comprometidos con la prevención, detección temprana y actuación ante cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial para la salud mental y el bienestar de nuestro alumnado. Contamos con los mecanismos para hacer frente a estas situaciones, formamos a nuestro profesorado y, ante cualquier señal, se ponen en marcha las medidas necesarias", aseguró el centro.

"Desde el mismo momento en que se conoció la noticia nos pusimos a disposición de las autoridades competentes que están investigando lo sucedido. Paralelamente, hemos tomado la decisión de dar un paso adelante para conseguir que los centros educativos estemos lo mejor preparados posibles para atender a los alumnos que, por cualquier circunstancia, se encuentren en una situación de vulnerabilidad o necesidad", añadieron.

"Hemos iniciado un análisis de nuestro entorno educativo con el objetivo de seguir profundizando en los mecanismos actuales de atención integral a nuestro alumnado. Para avanzar en él y concretar un plan de acción, vamos a solicitar el apoyo de visiones externas, especializadas en psicología y en servicios sociales. Terminado este proceso, compartiremos nuestras conclusiones con las instituciones y el resto de la comunidad educativa con el ánimo de que sirva a otros centros escolares", manifestaron desde las Irlandesas de Loreto.

"Nos encontramos en un contexto altamente sensible en el que urge abordar con más rapidez, flexibilidad y determinación situaciones de necesidad o vulnerabilidad que nuestros jóvenes pueden atravesar a lo largo de sus años de desarrollo. Todo, dentro de la proliferación de ecosistemas digitales que también deben situarse en el centro de nuestra reflexión como sociedad. Buena prueba de ello son estos últimos días, en los que estamos asistiendo a la publicación de contenido en redes sociales altamente perjudicial para los propios menores. Como sociedad merecemos una profunda reflexión", indicaron.

"Nosotros, como centro educativo, queremos participar de manera activa en ella. En los próximos días abriremos un espacio de diálogo en el que, a través de la experiencia y conocimiento de las instituciones, familias, centros escolares, alumnado, asociaciones y expertos puedan acordar propuestas concretas de actuación.

Los retos a los que nos enfrentamos son mayúsculos y la respuesta debe ser contundente y unánime. Estamos convencidos de que, entre todos, podremos conseguir que Andalucía se sitúe a la vanguardia de un gran proceso de cambio que nos convierta en un país mejor", finalizó el centro concertado.