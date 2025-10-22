La AEMET activa la alerta roja en Cantabria y el País Vasco por la borrasca Benjamín: "Mucha precaución"

La borrasca de alto impacto Benjamín, la segunda de gran impacto de la temporada, ya comienza a dejarse notar en Galicia, pero será mañana jueves, cuando active la alerta roja en el litoral de Cantabria y el País Vasco. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé riesgo extremo por fuertes vientos y temporal marítimo que podrán dejar olas de 8 metros.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha explicado que se esperan vientos marítimos de hasta 74 kilómetros por hora en la costa, y de hasta 88 kilómetros por hora mar adentro, que podrían generar olas de de 7 a 8 metros de altura. "Mucha precaución", ha pedido Del Campo, ante el impacto de esta borrasca nombrada por el servicio meteorológico francés.

Galicia, la primera afectada

Este miércoles, Galicia ya ha comenzado a sentir los efectos del temporal, con oleaje "importante" de más de siete metros mar adentro y lluvias abundantes, especialmente en el sur. Las precipitaciones se extenderán de forma más moderada hacia el Cantábrico y el oeste de Castilla y León.

Para este jueves, se espera que un frente frío asociado a la borrasca Benjamín cruce la península de oeste a este, dejando lluvias en amplias zonas del norte y del centro de la península. Las zonas donde más lloverá serán en el sur de Galicia y el Pirineo Occidental, mientras que el Mediterráneo quedará al margen.

El viento será uno de los grandes protagonistas, con rachas muy fuertes en amplias zonas de la península, especialmente en el norte, centro y este, así como en Baleares. En el litoral norte, se espera que el temporal marítimo continúe con intensidad, con olas generalizadas de más de 7 metros, y en algunos puntos de Cantabria y País Vasco podrían superar los 8 metros. “Es recomendable no acercarse a zonas litorales”, ha insistido Del Campo.

Mejora parcial el viernes, pero más lluvias el fin de semana

Aunque el viernes España dejará de estar ajo al influencia directa de Benjamín, la llegada de nuevos frentes y una posible borrasca en el Mediterráneo podrían volver a dejar lluvias durante el fin de semana en muchas zonas.

Los vientos serán más flojos y las temperaturas subirán en casi todo el país, especialmente en el sur, con valores superiores a los 30° en el sur. En ciudades como Huelva, Córdoba, Sevilla o Granada, Málaga incluso podría rondar los 32 a 34°.