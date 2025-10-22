Marcelo Gullo presenta en Sevilla su libro: Lepanto, cuando España salvó a Europa

Hoy 22 de octubre, el escritor, Marcelo Gullo Omodeo presentará su nueva obra Lepanto, cuando España salvó a Europa. La Fundación NEOS, reafirmando el pilar sobre la defensa de España y concretamente sobre nuestra Historia para unir, Historia para enseñar, colabora con la Plataforma en Defensa del Mundo Hispánico en esta presentación que tendrá lugar a las 20:00h en el Real Club de Labradores de Sevilla, c/ Pedro Caravaca, 1. Este acto se celebra en el marco de la tercera edición del Octubre Hispanoamericano, impulsada por el Foro de Instituciones y Asociaciones para la Difusión de la Historia de España, que agrupa a 35 asociaciones e instituciones para recuperar y divulgar la Historia de España.

Marcelo Gullo presenta este libro valiente y veraz que reivindica la épica batalla naval de Lepanto como el hito que salvó a Europa de la islamización. El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar uno de los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos más importantes de la Historia: la coalición católica, formada por España, Venecia y los Estados Pontificios, consiguió derrotar al todopoderoso Imperio otomano. Gullo explica, desde esta perspectiva de «España como muro de contención», sus consecuencias en el desarrollo de la cultura occidental y de Europa.

El reconocido escritor, académico, analista y consultor de relaciones institucionales es autor asimismo de los best-sellers Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y Lo que América le debe a España. El libro será presentado por Ignacio Trujillo, Técnico Jurídico de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. Especialista en legislación del patrimonio histórico, museos y tutela de bienes culturales.