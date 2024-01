La cotización de salida del cuadro para el cartel de la Semana Santa de Sevilla

El tiempo dirá si el retrato como Cristo de su hijo Horacio es la obra más valorada del pintor sevillano Salustiano García. De momento, sí es la que más repercusión social ha tenido. Como no podía ser de otra manera en una ciudad marcada por la dualidad como es Sevilla, ipso facto nacieron dos frentes: a favor y en contra. La polémica ha rebasado las fronteras de la Carrera Oficial hispalense, ha llegado a todo el país e incluso a las puertas del Vaticano. Del arzobispo de Sevilla, que habría pedido "fijar la mirada en Jesús", a Felipe González, al que no le parece "tan llamativo", el cartel de Salustiano -que en instantes se hizo viral a través de memes y por las redes- ha sido sometido al escrutinio de prácticamente todo el mundo. También se han recogido firmas para la retirada del cartel en internet y Abogados Cristianos estudia medidas legales. El cartel de la Semana Santa, polémica al margen, está suponiendo un gran escaparate para un artista que ya era de prestigio internacional y conocido por varios de los elementos del cartel: la calidad pictórica, la luz y el llamado "rojo Salustiano" del fondo.

La web de la galería Stoa señala que "Salustiano es un pintor sevillano, maestro del ámbito figurativo, que cuenta con un merecido reconocimiento internacional. Sus obras, retratos impactantes, sobresalen por la brillante técnica de ejecución y esa fina elegancia que solo consiguen los clásicos. En la contemplación de su obra, resulta inequívoca la reminiscencia al Renacimiento más sublime". Stoa alude al "paradigma de un nuevo neorrenacimiento de rotunda contemporaneidad". “Bella, perturbadora y profunda. Así es la pintura de este español que circula en galerías y ferias del mundo, dando un giro a la tradición del retrato con imágenes en rojo donde fusiona rigurosidad renacentista y una perfección matemática”. De esta forma define la obra de Salustiano la periodista americana Sandra Lodos. Por su parte, la web de valoración de arte artprice.com recoge que "Salustiano es un artista nacido en España en 1965. Sus obras fueron presentadas en subastas 22 veces, por la mayoría en la categoría Pintura. La subasta más antigua listada en nuestra página es para la obra Junger Mann mit Kappe im Profil presentada en 2009 en Bassenge (Dibujo Acuarela) y la más reciente es para la obra Sin título presentada en 2023 (Pintura). Sus obras se subastan principalmente en Alemania. Los análisis y gráficos de Artprice.com disponibles para Salustiano se basan en 22 precios de remates".

Según esta página especializada, la cifra de negocio de Salustiano es de "9,6 mil €". En la clasificación mundial está por encima del puesto 23.000 y donde más vende es en Alemania. El pasado 2023 fue el mejor año de Salustiano en ventas, superando las cifras prepandemia.

La cotización de las obras de Salustiano están de salida entre los 60.000-80.000 euros. Teniendo en cuenta que está en venta una obra de Salustiano titulada "Changer la Vie" (2008) a un precio de 100.000 euros, se puede concluir que el cartel de la Semana Santa, con la repercusión que está teniendo y su trasfondo religioso y social, más la relevancia pública, no tendría un precio menor. "Changer la Vie" tiene unas medidas de 152 x 352 cm (59,84 x 138,58 in) sin marco.

Changer la Vie(2008) Salustiano

Se da la circunstancias de que la obra entregada al Consejo de Hermandades no es la original. El artista habría pintado su Resucitado en un tondo ovalado, que no se adapta a la cartelería horizontal, por lo que se presentó una impresión en lienzo gabardini en una caja de luz. Hace unos años hubo cierta polémica por el encargo del cartel, ya que se entendía que no se pagaba por él sino que era un regalo a la ciudad y un privilegio para el autor. Desde hace unos años, el Consejo de Hermandades, como remuneración simbólica, paga 3.000 euros. Salustiano ha dicho que no va a cobrar y se desconoce aún si ese dinero será para sus colaboradores. En cuanto al destino del original del cuadro y su posible venta: Salustiano ha referido que se lo ha regalado a su hijo Horacio, el modelo del cuadro.

Salustiano actualmente trabaja con galerías de New York, Miami, Múnich, París, Florencia, Dusseldorf, Palm Beach, Holanda, México DF, Santiago de Chile, Maryland, Seúl, Sun Valley (Idaho), Berlín, Hamburgo, Tel Aviv o Nuremberg.

Las claves del cartel de la Semana Santa las explicó el autor a través de un texto que leyó su sobrina Estrella titulado "Entre la multitud sólo estás tú". El autor narró la muerte de su hermano, portando "la luz más amable que jamás hubiera visto" y que es "la luz interior" que busca en sus obras. Salustiano explicó también que estuvo "tentado de representar a Cristo yacente" pero descartó esa idea pronto porque su trabajo "siempre se había posicionado del lado más sereno e iluminado de la vida". De ahí que eligiera "la resurrección" y en parte la de la "memoria" de su hermano. "Es un Cristo clásico como los barrocos", "sereno", "celebrando al dios que hay en Cristo" y no al hombre doliente como en otras zonas de Europa. El Cristo de Salustiano presenta "unas heridas mínimas en el costado y en la mano, prácticamente ya curadas", indicó la sobrina en palabras escritas por su tío. Es también un Cristo joven "como metáfora de pureza" y "bello" en el sentido de Platón porque "belleza y bondad son la misma cosa".

"Necesitaba un modelo y la solución la tenía en casa. Mi hijo Horacio es bellísimo, a la manera que lo son los ángeles, los arcángeles y los querubines", explicó en su carta. "Por eso y por la ternura, la serenidad, espiritualidad que desprende su mirada, enseguida entendí que era el modelo perfecto para mi cuadro", señaló. El autor señaló que hubiera querido homenajear a todas las hermandades pero sólo pudo a dos: con el sudario de la Hermandad del Cachorro y las potencias del Cristo del Amor. "El amor de Cristo nos alimenta y redime y ha sido el amor de padre, del hijo y del hermano" el que inspiró al autor "a crear esta obra plena de sereno respeto y de un insaciable anhelo de resurrección en la eternidad", concluyó Salustiano.