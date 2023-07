Montero ve "gravísimo" el "cuestionamiento" de Feijóo del voto por correo

La ministra de Hacienda y Función Pública y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, María Jesús Montero, ha considerado este miércoles "gravísimo" el "cuestionamiento" que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho del voto por correo, sobre el que "nunca ha habido duda" de que se podría ejercer con total normalidad. Ha considerado que Feijóo debería pedir "perdón" por su actitud.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, ha manifestado que es "increíble que Feijóo practique esa política trampista, de ultraderecha, que significa el cuestionamiento de las instituciones y, sobre todo, de aquellas que tienen la obligación de velar por la normalidad democrática, en este caso Correos, con la entrega de los votos" a los ciudadanos.

"Nunca hubo ninguna duda de que los ciudadanos iban a ejercer con total plenitud su derecho al voto por correo", ha sentenciado la ministra, apuntando que Núñez Feijóo está practicando "la peor política, poniendo en duda" que cuando los ciudadanos acudían a votar por correo podía ser que ese voto "no acabara en las urnas".

La actitud del candidato del PP, en su opinión, se debe bien a que sabe que los resultados en las elecciones generales del domingo no le van a ser "favorables" y desde ya está preparando el discurso bien a que "no quiere que el voto por correo se ejerza".

"Esto es gravísimo y nunca antes habíamos escuchado en democracia un cuestionamiento de las instituciones y de aquellos que velan por los votos, de manera que Feijóo debería pedir perdón por esto y por muchas cosas", ha señalado la candidata al Congreso.

DEBATE

La vicesecretaria general del PSOE y candidata cabeza de lista socialista al Congreso por Sevilla en las elecciones generales de este 23 de julio, María Jesús Montero, ha criticado también que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se esconde" y no vaya a acudir al debate entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno que organiza esta noche Radio Televisión Española (RTVE), y ha advertido de que al entonces candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, le "penalizó" dejar su "silla vacía" en un debate electoral que se organizó antes de las elecciones andaluzas de marzo de 2012.

María Jesús Montero ha señalado que "lo llamativo" de este debate es que Feijóo "se esconde" y no va a acudir, y al respecto ha comentado que el líder del PP "esconde demasiadas cosas", como "las políticas que quiere hacer, y un día dice una cosa y otro día dice otra".

En esa línea, la 'número dos' de la dirección federal del PSOE ha advertido de que "no sabemos qué opina (Feijóo) de pensiones, de la reforma laboral, de la Ley de Eutanasia, de las plazas de Formación Profesional que hemos ofrecido" desde el Gobierno, o "de los problemas que afectan a la cotidianeidad de cada una de las personas".

"Se oculta sin querer acudir a un debate donde van a participar otros candidatos que se presentan" a las elecciones del 23J, ha continuado criticando la dirigente socialista, que ha sostenido que el líder del PP "tiene que dar explicaciones de por qué" no va a esa cita.

Al respecto, Montero ha señalado que no sabe si Feijóo "se oculta porque no quiere que le pregunten o que le recuerden su relación con Marcial Dorado, si no quiere que le pregunten a propósito de por qué miente cuando habla de los datos o de la posición del Partido Popular cara a la actualización, según el IPC, de las pensiones".

"No sabemos por qué, pero desde luego la noticia del debate de esta tarde, la primera y sin haber comenzado" el mismo, "es que el señor Feijóo brilla por su ausencia, porque no quiere dar la cara frente a los ciudadanos que tienen que conformar sus criterios", ha sentenciado María Jesús Montero.

De igual modo, la ministra y candidata socialista ha comentado que el que la silla de Feijóo se vaya a quedar "vacía" en este debate le ha recordado a lo que sucedió antes de las elecciones autonómicas andaluzas de marzo del 2012, "cuando el Partido Popular daba por ganadas las elecciones antes de que se celebraran, con unas expresiones muy similares a las que estamos escuchando estos días", y el entonces candidato 'popular', Javier Arenas, "no acudió al debate" en Canal Sur con el socialista José Antonio Griñán y el dirigente de IU Diego Valderas, y eso "tuvo una penalización en el electorado", y posteriormente el dirigente del PSOE-A pudo seguir presidiendo la Junta de Andalucía en un gobierno de coalición con IU.

POLÍTICA "ARRIESGADA" DE FEIJÓO

En esa línea, Montero ha señalado que "la política de Feijóo es arriesgada", y "sobre todo" cree "que atenta contra los derechos que tienen las personas de escuchar a los candidatos, poder hablar, poder tener su opinión en las políticas que le afectan directamente".

En todo caso, la vicesecretaria general del PSOE ha subrayado que el líder del PP "está tiempo de acudir al debate" todavía, y ha incidido en opinar que ella cree "que sería bueno que fuera, que diera la cara", porque "si no tiene nada que esconder", la pregunta es "por qué no participa" Alberto Núñez Feijóo "en un debate con más personas que van a discutir de la España que queremos para los próximos cuatro años", ha abundado.

Al respecto, Montero ha concluido sentenciando que los socialistas quieren "una España de avance, de construcción, de protección", mientras que los 'populares' "parece que" quieren "una vuelta al pasado que es inasumible".