Los «peregrinos de corazón»: el ejercicio como terapia vital

En vísperas de la celebración Mundial del Corazón que hoy se celebra, los pacientes cardíacos del Hospital Universitario de Valme de Sevilla coronaron su XIV Camino de Santiago, impulsado por la asociación «Corazones en Camino» a través de los pacientes rehabilitados en sus programas de Rehabilitación Cardíaca. Un grupo conformado por 53 peregrinos entre pacientes, familiares y sanitarios hacen visible cómo la actividad física constituye un pilar fundamental para el empoderamiento hacia la superación de las enfermedades cardiovasculares. En esta edición, se ha continuado con un segundo tramo del Camino del Mar iniciado el pasado año bajo organización de la que fue la creadora de este proyecto, la enfermera Margarita Reina, hoy jubilada pero muy activa en el ámbito asociativo como presidenta de la Federación de Asociaciones del Corazón de Sevilla y provincia. Se trata de una asociación creada en el Hospital Universitario de Valme donde, a lo largo de todo el año, se promueve el desarrollo del Camino de Santiago con un programa anual de senderismo orientado a hacer grupo en este colectivo de pacientes, cumpliendo pautas saludables, y paralelamente sirviendo de preparación de cara a cada camino jacobeo a realizar.

Senderos del Camino de Santiago Hospital de Valme

La ruta de este XIV Camino de Santiago ha dividido el itinerario en seis etapas que se han desarrollado entre Viveiro y San Andrés de Teixido con un tramo total cercano al centenar de kilómetros. Las etapas se han estructurado por los siguientes recorridos: Playa Xilloi, Playa O Picon, Puerto Ortigueira, Cruz do Meixon, Mirador do Limo y Andrés de Teixido. Según esta enfermera, «la enfermedad cardíaca no debe ser un obstáculo para normalizar la vida, el camino nos ayuda, convirtiéndose en el camino de la vida». El resultado es la consolidación de un proyecto pionero en sus inicios donde se funden «la calidad humana, el ambiente fraternal y la belleza de los paisajes con un esfuerzo físico que evidencia el empoderamiento de pacientes con patologías isquémicas, valvulares o portadores de marcapasos, entre otros».

El Grupo en la Catedral de Santiago Hospital de Valme

De ahí que Margarita Reina conciba cada año como una experiencia diferente «porque se adhieren pacientes y familiares nuevos con vivencias y emociones distintas que fortalecen el afrontamiento de una enfermedad cardiovascular, contribuyendo a ayudarlos a superar miedos e incertidumbre». Destaca en este sentido, la longevidad del paciente más mayor del grupo: 84 años, hipertenso, perteneciente a la Asociación de Pacientes Cardiacos de Mairena del Alcor.

Esta actividad se ha convertido en una herramienta terapéutica potenciando la prevención y la promoción de la salud cardiovascular a través del ejercicio físico. En este caso, con la experiencia del senderismo vivida durante 14 años con pacientes rehabilitados.

El camino de este año se suma a otros tantos itinerarios jacobeos señeros realizados por este grupo durante la decena de caminos realizados a los largo de todos estos años: el Camino Inglés, el Camino Portugués, el Camino Francés, el Camino Sanabrés, el Camino Primitivo o El Salvador, entre otros. Se trata de proyecto pionero, cada vez más afianzado entre los pacientes con dolencias cardiovasculares, bajo la experiencia y empuje de los profesionales sanitarios que cada año lo aúpan junto a la Asociación Corazones en Camino.

Entre la información previa, los sanitarios elaboran el «Rutómetro», donde muestran el itinerario con cada una de las etapas, la dureza de desniveles y distancias a recorrer, la belleza de los parajes de cada tramo, poesías o comentarios de localidades de las rutas. Pero a ello se suma una información con valor añadido como son las recomendaciones en forma de promoción y prevención de la salud: factores de riesgo cardiovascular, qué hacer ante un dolor torácico, el tabaquismo como factor de riesgo de primer orden para un ataque cardíaco, las dislipemias como indicadores de riesgo…

Los peregrinos portando al Santo Hospital de Valme

El recorrido de esta edición ha continuado el Camino del Mar, que el pasado año estos «Peregrinos de Corazón» hicieron en una primera fase hasta Ribadeo. Este año han continuado por las costas cantábrica y atlántica hasta llegar a San Andrés de Teixido. Una ruta jacobea de paisajes de mar y montaña, sendas al borde de los acantilados, panorámicas inolvidables, largas playas de finas arenas y aguas transparentes, montes frondosos, espacios naturales de gran valor medioambiental, aldeas que parecen salidas de un cuento, así como un valioso patrimonio histórico-artístico y sus acogedoras gentes.

Los peregrinos destacan la emotiva acogida a la llegada del final del trayecto, enriqueciendo la experiencia al compartir tradiciones locales. San Andrés de Teixido es una localidad con gran simbolismo al ser un lugar mítico en la cultura y tradición religiosa gallega. No en vano, después de Santiago es el principal lugar de peregrinaje para los gallegos con el asentamiento de un santuario. Allí estos peregrinos tuvieron la oportunidad de participar en una salida en andas del santo.