El valor genético del cordón umbilical, en entredicho judicial

«Es más un tema de prensa amarilla que de ciencia», relató en el juicio Manuel Rodríguez, especialista en medicina legal y forense. Una reciente sentencia ha abierto la polémica al estar además sustentada en el criterio de una eminencia médica como es el doctor Guillermo Antiñolo, Medalla e Hijo Predilecto de Andalucía. En resumen, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue demandado por perder un cordón umbilical y defendió ante el juez que las células madre «no tienen utilidad clínica». Los padres demandantes solicitaban 141.000 euros y dos médicos del hospital Virgen del Rocío, entre ellos el citado Antiñolo, señalaron que en realidad no se sufrió ningún perjuicio ya que «la medicina va hoy por otro lado». «El tema de las células madre del cordón umbilical es más de prensa amarilla que de ciencia», señaló Antiñolo, quien apuntó también que «conservarlas no tiene utilidad, los cordones umbilicales autólogos no tienen ningún interés médico. Tiene tus propios genes, tú eres la única persona a la que no le van a servir». El juez sentenció que un cordón umbilical no tiene valor y rechazó el recurso de la pareja demandante. El abogado de la familia, Juan Manuel Arteaga del Estad, recurrirá al TSJA para que se valore la pérdida del cordón porque puede servir para curar algunos tipos de cáncer.

Mari Ángeles López Lamela relató a LA RAZÓN la situación tras «la pérdida de las células madres de un cordón umbilical». «Nosotros, antes del nacimiento de mi hija, en el 2020, hicimos un contrato con una empresa privada, para guardar las células madre del cordón umbilical. Realmente lo que se guarda es la sangre que hay dentro de ese cordón en el momento del parto», relató. «La finalidad que te ofrecen estos bancos es que ante cualquier necesidad del uso de estas células madre guardadas y protegidas que tienen ellos en el extranjero, podríamos hacer uso de ellas, bien para alguna enfermedad incurable o en fracturas, quemaduras, según muchísimos estudios de investigación», continuó.

«Fuimos unos de los padres que contratamos con Ivida, firmamos el contrato, leímos muy bien todo el listado de enfermedades posible y accedimos a ello», señaló. «Cuando recogen la sangre del cordón, lo guardan en un frigorífico en vez de guardarlo en la cajita que te da la empresa para que el personal sanitario deposite ahí la sangre y esa cajita a través de un banco de transporte se traslada a Madrid y de ahí lo lanza para otro sitio», explicó. El problema radica en que «no pusieron en la cajita la muestra de las células madre y la pusieron en un frigorífico donde estaban todas las muestras que iban destinadas a un estudio de un cáncer infantil. Desde Madrid nos llaman después del parto y nos dicen que en la cajita no había nada, por lo tanto, preguntamos. Nos presentamos en el hospital y reconocen perfectamente la supervisora de paritorio que las células madre las habían perdido, que las habían usado para otra cosa sin mi consentimiento, pero eso es muy difícil de demostrar, y que de todos modos no nos preocupáramos porque eso no servía para nada», explicó. La familia denuncia al SAS por la pérdida. «El juicio fue en septiembre» y la sentencia salió recientemente en contra de los demandantes «diciendo que se basa únicamente y exclusivamente en las palabras del doctor Antiñolo, que es el médico de medicina maternofetal genética del Virgen del Rocío, un señor que da clase en la Universidad, con mucho prestigio, Medalla de Andalucía por hacer uso de uso de células madre de un hermano a otro para curarlo de una enfermedad».

«El cordón de mi niña lo pierden en el hospital. Mi intención era guardar las células madre. Se pierden porque ponen el cordón en un frigo y lo que hay dentro se destina a un estudio del cáncer infantil sin mi consentimiento», resumió. «Denunciamos el caso al SAS y en el juicio habló un perito, que no era testigo y mi abogado lo va a intentar anular, que está Dios y luego está él, que es el doctor Antiñolo», continuó. «El doctor Antiñolo –que en 2007 inicia un tratamiento a una mamá para quedarse embarazada libre de una enfermedad que tiene su hermanita y cuando naciera ese niño transferir las células madre a su hermana para una enfermedad incurable y le dan la Medalla de Andalucía en 2009–, este hombre dice en mi juicio que las células madre no sirven absolutamente para nada. El juez en la sentencia dice que se fía fielmente de la palabra de Antiñolo y que las células madre no sirven para nada». «¿Cómo este hombre dice esto en un juicio cuando le han dado la Medalla de Andalucía precisamente por hacer uso de las células madre para curar a una niña con las propias células madre de su hermana?», plantea la afectada. «¿Las madres que hemos pagado miles de euros guardando los cordones en un banco para un futuro para nuestros hijos, qué pasa? ¿Nos han engañado?», añade. «Si no sirven para nada, ¿cuántas miles de personas en España estamos totalmente confundidas y estafadas?», continúa. «No entiendo nada», concluyó. El juez, según dicta en la sentencia, dice que confía plenamente en las palabras del doctor Antiñolo y así aparecen en la sentencia», resume. «Nosotros estamos totalmente decepcionados. «Me siento estafada. En los sistemas públicos hay bancos de cordón», recuerda la demandante.