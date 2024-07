SOS de Andalucía: «No podemos prosperar si no tenemos igualdad de condiciones en recursos»

Andalucía, «como la que más» era una de las reivindicaciones de Blas Infante, el proclamado como «padre de la patria andaluza», al que se volvió a rendir homenaje en el Parlamento andaluz con motivo del 139 aniversario de su nacimiento, con la ausencia ya clásica de Vox. El tributo se mezcló con la casuística territorial en el país o, lo que es lo mismo en el fondo, el debate de la financiación. El Gobierno central ha admitido conversaciones con ERC para crear un consorcio fiscal con Cataluña que recaude el 100% de los impuestos, lo que supone el primer paso para la cesión de los tributos. La financiación autonómica centró el acto, con Juanma Moreno pidiendo unidad a todos los partidos para defender la igualdad de recursos de todas las comunidades. El PSOE, a diferencia de lo que hizo el PP cuando votó en el Parlamento por una mejor financiación para Andalucía estando Rajoy de presidente del Gobierno, acusó al jefe del Ejecutivo andaluz de «impostar» el debate. Moreno pidió trabajar anteponiendo siempre el interés de los andaluces por encima de cualquier otro. Precisamente, el Ministerio de Hacienda ha convocado para el 15 de julio la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde están representadas las quince comunidades autónomas de régimen común, para abordar con ellas el reparto del objetivo de déficit para 2025, cuando España se ha comprometido con Bruselas a una cifra del 2,5% del PIB, confirmaron fuentes de este departamento a Ep.

El presidente de la Junta, en su discurso, instó a trabajar todos juntos por la igualdad de Andalucía con el resto de las comunidades autónomas de España y a mantener un compromiso sincero y leal con las necesidades, exigencias y prioridades de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés.

Moreno señaló que Andalucía ha cambiado mucho y que en la actualidad disfrutamos de nuevas realidades y esperanzas, muchas de ellas soñadas por el padre de la Patria Andaluza. «Somos muy afortunados. Nuestras diferencias no nos hacen enemigos, nuestra convivencia no está en riesgo por actitudes excluyentes ni intimidatorias y somos herederos del legado de concordia de Blas Infante y de todos los grandes andaluces».

Moreno indicó que «hacemos memoria, no para recrearnos en el pasado, sino para avanzar hacia el futuro y para construir la Andalucía de nuestros hijos con los recursos que esta comunidad y que los andaluces merecen y necesitan para competir en igualdad con el resto de comunidades autónomas». «Queremos prosperar, pero no podemos hacerlo si no tenemos igualdad de condiciones en recursos económicos para Andalucía y para los andaluces», recalcó el presidente andaluz.

Juanma Moreno señaló a Blas Infante como un pilar esencial de la historia de esta comunidad y el que encabeza la larga lista de los «hombres y mujeres que forjaron la consciencia de Andalucía. Blas Infante es memoria viva porque muchas de sus aportaciones, su profunda huella, su compromiso y su valentía siguen vigentes en la actualidad».

De su lado, el líder de la oposición, Juan Espadas reivindicó el autogobierno andaluz «para ejercerlo y no esconderlo» tras el «agravio permanente» con otros territorios o «atribuyendo siempre a otros la responsabilidad de los problemas de nuestra tierra».

Espadas defendió que las competencias de cada comunidad «están recogidas en los Estatutos de Autonomía» y que «es igual de legítimo que Cataluña quiera exprimir y agotar sus competencias como que lo haga Andalucía». El líder de la oposición criticó el «agravio comparativo» del Ejecutivo autonómico andaluz con otras regiones «para especular y ocultar que el problema de Andalucía no es de recursos económicos, sino de la mala gestión por parte de la Junta de los mismos»- Espadas insistió en que se trata de un «momento histórico en el que la comunidad ha recibido más financiación que nunca».

Con todo, Espadas reconoce la necesidad de un nuevo modelo de financiación, puesto que el actual «aunque no escapamos mal en recursos, sigue siendo injusto». Espadas, en un difícil equilibrio entre lo que siempre defendió el PSOE-A y la aritmética de Pedro Sánchez para mantenerse en La Moncloa, defendió un reparto justo pero que reconozca «las singularidades» territoriales.