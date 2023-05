El sucesor de "Kichi" en Cádiz se queda fuera del debate electoral

Adelante Izquierda Gaditana, confluencia que incluye a los partidos que actualmente gobiernan el Ayuntamiento de Cádiz, ha denunciado que se queda fuera de los debates electorales en la cadena pública municipal, Onda Cádiz, porque la Junta Electoral Provincial ha aceptado un recurso del PP. El candidato de la confluencia, David de la Cruz, "sucesor" de 'Kichi' en Adelante Andalucía, ha calificado este lunes de "mezquino y ruin" el "veto" del PP de Cádiz.

El candidato popular, Bruno García, ha explicado que el recurso del PP se produjo una vez que la Junta Electoral Provincial aceptó, tras un recurso de Podemos, que en el debate participaran tanto el candidato de Adelante Andalucía como la de Podemos, Marina Liberato. El PP recurrió porque entendía que esas fuerzas tendrían entonces doble presencia en el debate electoral, cuando fueron una sola en las anteriores elecciones municipales. Tras este recurso, la Junta Electoral Provincial ha dictaminado que sea la candidata de Podemos la que participe en el debate, pues la marca Adelante Andalucía no existía en los anteriores comicios.

"De nuevo, el PP haciendo de las suyas, censurando, silenciando y recurriendo a la vía judicial lo que es incapaz de ganar en un debate político honesto", ha sentenciado De la Cruz en una rueda de prensa en la que ha criticado la "hipocresía del partido al que se le llena la boca aludiendo a una campaña limpia", ha criticado David de la Cruz. Según su explicación, el PP puso una reclamación "para sacarnos" del debate "considerando que al ser una nueva coalición municipalista no debíamos estar. Esto no se sustenta ya que Ganar Cádiz en Común es parte tanto de esta coalición como de la anterior”, ha explicado el candidato, que entiende que "debería prevalecer el interés informativo de dar voz" al partido que representa al actual Gobierno municipal. De la Cruz ha hecho un llamamiento a Podemos y al PSOE "para que no formen parte de esta cacicada".