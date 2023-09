Los trasplantes de órganos en Andalucía crecen un 22% en 2023

Los hospitales andaluces registraron, entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2023, un total de 646 trasplantes de órganos, un 21,7% más de actividad que la registrada en el mismo periodo de 2022, cuando se contabilizaron 531 trasplantes. Del total de los realizados, 397 fueron renales, 154 hepáticos, 31 cardíacos, 51 pulmonares y 13 pancreáticos.

En el caso de los 397 trasplantes renales realizados, 34 fueron de donantes vivos y se llevaron a cabo de forma anticipada en el 56% de los casos. De esta forma, antes de que el receptor con insuficiencia renal crónica terminal iniciara tratamiento de diálisis, fue posible realizar el trasplante del órgano lo que mejora los resultados de supervivencia de estos pacientes.

Por centros, todos los hospitales han incrementado su actividad de trasplante de órganos, destacando el Hospital Regional de Málaga que ha hecho 83 trasplantes más que en el mismo periodo de 2022, alcanzando la cifra de 193. Por su parte, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha realizado 14 trasplantes más; el Reina Sofía de Córdoba 6 más ; Puerta del Mar de Cádiz 11 trasplantes más; y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada uno más, hasta un total de 60.

La solidaridad de las familias que han dicho sí a la donación se refleja en una tasa de aceptación cercana al 86%. Esta solidaridad ha permitido contabilizar en estos primeros meses de 2023 un total de 278 donaciones de órganos, un 10% más que el año anterior (en el que se registraron 252). Igualmente, también ha crecido la donación de tejidos en más del 13% respecto al mismo periodo de 2022, pasando de 154 a 175.

El objetivo, detalla Salud en una nota de prensa, es «normalizar la donación de tejidos en cualquier escenario del final de la vida de los pacientes ingresados en los hospitales andaluces». En este sentido, informa que se ha desarrollado un programa de calidad en el ámbito de los tejidos pionero a nivel internacional.

Por su parte la consejera del ramo, Catalina García, destacó el «importantísimo» aumento hasta mediados de agosto de casi un 22% en la actividad de trasplantes de órganos en Andalucía, con un 10% más de donaciones que el año anterior. «Lo más importante son, por un lado, los andaluces que dan el consentimiento, y por otro, los equipos de trasplante que funcionan fenomenal y totalmente coordinados, consiguiendo de esa manera que todos los órganos que se donan de una manera rápida y eficaz sean distribuido en Andalucía», recalco la titular de Salud.

A esta respecto informó que, en estos meses, se han realizado reuniones con todos los equipos de trasplante andaluces para facilitar, impulsar y agilizar el trasplante en aquellos pacientes que puedan beneficiarse de ellos, actualizando indicaciones, circuitos de pruebas complementarias e inclusión en listas de espera.

La consejera insistió en que «una de las cosas más importantes que se puede hacer en la vida es donar un órgano». No obstante, indicó que el problema surge cuando «el familiar no ha dicho con antelación qué es lo que a él le gustaría hacer, con lo cual la decisión es difícil y complicada». De este modo, Catalina Garcia pidió a los andaluces que «plasmen su deseo para no poner en conflicto a su familiares». «Existe el carné de donante, que está muy bien tenerlo, pero simplemente lo que estás haciendo es decir que te gustaría ser donante, no obliga a nada si no existe un consentimiento de la familia», por lo que «con decir a la familia que donarías los órganos no habría ningún tipo de problema», reiteró García.