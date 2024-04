Tren litoral: una demanda que ya se ha convertido en un «clamor social»

La plataforma en defensa del tren litoral en la Costa del Sol, que aúna a colegios profesionales, asociaciones empresariales y colectivos de toda índole vinculados al ámbito turístico, cree que existen “sobradas probabilidades” de que se ejecute el demandado proyecto y anuncia que dará “la batalla” para conseguir que se reactive un proyecto del que se lleva hablando “la friolera de un cuarto de siglo”. La portavoz del colectivo, Violeta Aragón, afirma que “se empieza a detectar cada vez más un mayor clamor social y se está alzando la voz para exigir esta necesidad”.

En este sentido, la también secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, incide en que “todos los municipios sobre los que discurriría la infraestructura y sus alcaldes están de acuerdo”, a expensas de que el Gobierno de la Nación “asuma que es una necesidad palmaria”. Aragón, quien dice “creer firmemente en las bondades del proyecto”, avanza que “trabajaremos hasta la saciedad para convencer a quien haga falta”, sabedora de que la conexión ferroviaria “supondría un gran revulsivo a nivel económico, no sólo para la provincia de Málaga, sino para el Campo de Gibraltar y en definitiva la provincia de Cádiz”.

No en vano, recuerda que “muchas empresas tecnológicas a con prestigio internacional y mundial se están estableciendo en Málaga, generando muchos puestos de trabajo de calidad, y haciendo una apuesta importante en materia de inversión a la que debemos responder propiciando que tengan la necesaria movilidad por la provincia y que ésta no concluya en el área metropolitana de Málaga”. “Llevamos muchísimo tiempo reclamando la infraestructura y en todo este período hemos recibido no pocos jarros de agua fría pese a que el proyecto se viene planteando desde hace más de dos décadas”, y que desde hace no pocos años reivindica esta plataforma surgida de varios clubes de rotarios de la Costa del Sol, a los que se fueron sumando numerosas entidades.

A este respecto, la portavoz de la plataforma, subraya que “pretendemos ser una voz de la sociedad sin más interés político más allá que el económico de desarrollar y hacer progresar el territorio”. Y es que, según incide, el tren litoral “daría movilidad de Málaga a Algeciras, aunando una conurbación urbana que tiene más de un millón de personas”.

De hecho, rememora ante las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que manifestó que no existían informes al respecto, “existen estudios desde que en 1999 el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, hablara de este tren y de licitar alguno de sus tramos”. El otrora dirigente socialista del ejecutivo regional “entendió que era competencia estatal y desde 2002 empezaron las primeras consultas parlamentarias”. “Lo cierto, -prosigue-, es que los sucesivos gobiernos de un signo y otro político han empezado a dar largas a la hora de mover ficha”.

A día de hoy “los informes que se han hecho son a todas luces insuficientes, porque no ha existido la voluntad política de afrontarlo con seriedad”. Aragón, reconoce que el proyecto “es difícil por la orografía de la Costa del Sol y es un proyecto caro pero es necesario hacer una apuesta decidida a nivel presupuestario para afrontarlo”. Esa apuesta, “sería plausible impulsando la colaboración público-privada, como se ha hecho en tantas y tantas ambiciosas infraestructuras”.

Es por ello por lo que reivindica “dejar por fin atrás la sonrojante inactividad de unos y otros; que cada uno mire a su propio ombligo, y cambiar de actitud para por fin ir todos a una”.

El pleno del Parlamento de Andalucía dio luz verde a una proposición no de Ley elevada por el Partido Popular en la que insta a la Junta a que demande al Gobierno central que suspenda el peaje en la AP-7 hasta tanto sea una realidad el tren litoral. La iniciativa, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, subraya que en tanto dure el proceso de planificación, redacción y ejecución de la nueva infraestructura ferroviaria y hasta que el conjunto de la Costa del Sol no cuente con un sistema de transporte público potente alternativo al vehículo privado, suspenda temporalmente el peaje de la AP-7, “dado que no hay alternativa de transporte público ferroviario y hay que pagar por usar la carretera de alta capacidad”.