Último mes para vivir de cerca el Nueva York de Lisette Model y Helen Levitt en el Museo Thyssen Málaga

Nueva York en los años 40 era sinónimo de transformación y optimismo. La ciudad experimentaba grandes cambios en cuanto a política, cultura y urbanismo tras la Gran Depresión de los años anteriores. La ciudad comenzó a convertirse en un centro industrial y financiero observado por el mundo entero. Nueva York se hizo un hueco en la agenda internacional y se consolidó como el icono de la diversidad, la innovación, el jazz y el arte en general.

En sus calles, la vida cotidiana reflejaba la pluralidad y el dinamismo de la ciudad. Los barrios de inmigrantes como Little Italy y Chinatown estaban llenos de actividad, mientras que Harlem se convirtió en un centro de la cultura afroamericana, con una floreciente escena musical y literaria conocida como el Renacimiento de Harlem. No obstante, también fue una época marcada por las desigualdades, los disturbios y tensiones sociales y la segregación racial. Testigo de todos aquellos acontecimientos fueron sus propios protagonistas, los vecinos de Nueva York.

Café Metropole, New York, c. 1946 Gelatina de plata, 50,6 x 40,5 cm Colecciones Fundación MAPFRE Lisette Model. Museo Carmen Thyssen

En este contexto, la austriaca exiliada en la Gran Manzana Lisette Model y la neoyorkina Helen Levitt no dudaron en retratar la espontaneidad, la energía, la naturaleza y la verdad que se alojaba en cada una de las personas con las que se cruzaban por las calles de Nueva York. La obra de estas dos mujeres pioneras, que va más allá de la reivindicación social, se sitúa dentro de la corriente fotográfica internacional denominada Street Photography (fotografía callejera). Retratan lo que ven; la realidad cotidiana de barrios tan emblemáticos como Harlem o el Lower East Side.

La exposición, que finaliza el 11 de junio tras inaugurarse el pasado 7 de marzo, es una oportunidad única para entender esta época desde la mirada de dos artistas que en un mismo periodo de tiempo retrataron el espíritu de Nueva York con objetivos diferentes.

"Street Life" está compuesta por una veintena de instantáneas procedentes de las Colecciones de la Fundación MAPFRE. La muestra, que rastrea los vínculos en la obra de ambas autoras, es una oportunidad única para reflexionar y disfrutar de sus fotografías en un mismo espacio, como si las autoras conversaran cara a cara sobre sus impresiones sobre la situación de aquel Nueva York que hoy nos parece tan lejano.

New York, c. 1940 Gelatina de plata, 22,4 x 32,8 cm Colecciones Fundación MAPFRE Helen Levitt Museo Carmen Thyssen

Las obras de Lisette Model y Helen Levitt, a pesar de abordar temáticas diversas, reflejan un compromiso común con la fotografía documental. Ambas artistas comparten una sensibilidad especial hacia la realidad social de Nueva York y una honestidad premeditada en su forma de capturar cada imagen comparable a la de otros miembros de la asociación Photo League como Paul Strand o Berenice Abbott.

Con esta exposición, el Museo Carmen Thyssen Málaga quiere reivindicar la importancia del trabajo de unas pioneras que situaron la ciudad –concretamente Nueva York en la década de 1940– en el motivo principal de su producción. Se trata de un repertorio que manifiesta una mirada humanista y testimonial del entorno urbano y sus habitantes, donde los aspectos cotidianos alcanzan un valor sorprendente, y representa una oportunidad única para celebrar la agudeza de estas mujeres en el desarrollo de las artes visuales del siglo XX.

Sammy’s, New York, 1945 Gelatina de plata, 50,1 x 40 cm Colecciones Fundación MAPFRE Lisette Model Museo Carmen Thyssen

Lissete Model (1901-1983)

La austriaca afincada en Nueva York Lisette Model (1901-1983), cuyo verdadero nombre era Elise Seybert, se convirtió en la década de los cuarenta en un referente de la fotografía directa realizada en la calle y en bares, cafés o cabarés. Su obra se compone de retratos anónimos muy expresivos, que denotan la atracción por lo que está fuera de lo común, y que capta de manera furtiva y directa, sin concesiones, con encuadres radicales.

Nacida en el seno de una familia adinerada y cosmopolita, que le proporcionó una sólida formación artística, desembarcó en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Colaboradora habitual de revistas ilustradas, como "Harper’s Bazaar", su obra más personal se centra en el ámbito urbano y los personajes que lo animan. La suya es una fotografía impactante, atrevida, con una querencia por los temas poco convencionales, protagonizada fundamentalmente por marginados y excéntricos del Lower East Side y Coney Island, individuos que no encajan en la sociedad biempensante y a los que Lisette Model retrata con empatía.

Helen Levitt (1913-2009)

En los años cuarenta también despuntó Helen Levitt (1913-2009), una de las principales representantes de la fotografía callejera norteamericana. De Levitt han sido muy ponderados por la crítica los valores líricos de su fotografía y la capacidad para convertir en extraordinarios los motivos más mundanos: escenas callejeras, niños jugando y las clases más desfavorecidas tratadas con respeto y humanidad.

Su legado constituye un testimonio vitalista del bullicio callejero de Nueva York, fundamentalmente en los barrios populares, como Harlem o el Lower East Side. Levitt era capaz de pasar desapercibida y captar lo cotidiano, como los juegos infantiles o el paso de los transeúntes, con total naturalidad, dotando a sus instantáneas de una sensación absoluta de veracidad.

Influida por Henri Cartier-Bresson, Walker Evans y el círculo de la Photo League de Nueva York, su trabajo representa un singular punto de encuentro entre la poética del «instante decisivo» y el documental social. Sus fotografías muestran la vida espontánea de la ciudad, con una especial predilección por la cultura popular y los estratos humildes. Durante años registró con una cámara de cine la vida callejera del barrio de Harlem, y con ese material montó y produjo el documental "In the Street" (1948), en el que colaboraron Janice Loeb y James Agee. Este último fue autor asimismo del prólogo de su primer y magnífico fotolibro, "A Way of Seeing", compuesto con sus fotografías callejeras de los años cuarenta y publicado finalmente en 1965.