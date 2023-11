La viuda de la duquesa de Medina Sidonia se enfrenta a pena de cárcel acusada de quedarse con dinero

Lilian Dahlmann, la viuda de la duquesa de Medina Sidonia, se enfrenta a una pena de prisión, solicitada por la fiscalía y la acusación particular ejercida por el hijo de la duquesa, tras quedar visto para sentencia un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cádiz en el que se le acusa de quedarse con 350.000 euros que había en dos cuentas que la duquesa, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, tenía en Reino Unido y Francia.

Por su parte, el abogado de Lilian Dahlmann ha defendido en el juicio, según ha recogido Diario de Cádiz, que la denuncia tiene un "fin instrumental" que "pretende la destitución de Lilian Dahlmann como presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, inhabilitarla legalmente y que Leoncio (el hijo mayor de la duquesa y denunciante) asuma el cargo, no hay más".

Además, ha asegurado que "jamás ha tenido intención de apropiarse de nada ni de ocultar dinero alguno". En este sentido, el abogado ha explicado que "en el año 2008 ella (Lilian) era cotitular de las cuentas bancarias de Reino Unido y Francia, pero una vez que falleció la duquesa y se repartió la herencia, renunció a los saldos de dichas cuentas y los otorgó a las albaceas, por lo tanto, ya no tiene disposición sobre los fondos, de manera que no puede devolver el dinero a los hijos porque no es suyo".

Por su parte, el fiscal ha defendido que la viuda de la duquesa era conocedora de que debía reintegrar esos 350.000 euros objeto de disputa al hijo mayor de la duquesa y, pese a ello, aún no lo ha hecho "más de una década después".

La acusación ejercida por el abogado del hijo de la duquesa incluso ha llegado en el juicio a acusar a la viuda de que "vació las cuentas y ahora finge que el dinero está en una especie de limbo y que no lo ha tocado", según recoge el Diario de Cádiz.

La fiscalía pide para la viuda de la duquesa de Medina Sidonia, también conocida como la duquesa roja, una pena de tres años de prisión, mientras que el hijo heredero solicita hasta seis años de cárcel. Por su parte, Lilian Dahlmann ha defendido que el dinero "se movió a otras cuentas y a otra acciones" de las que ella ya no era cotitular. "Llevo viviendo en Sanlúcar de Barrameda más de 40 años y jamás, insisto, me he quedado con nada", ha insistido.