Vox ya ‘enseña la patita’ y pedirá entrar en la Junta de Andalucía

En la física, los polos opuestos se atraen; y en la política, se complementan. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurrió al recurso del miedo este fin de semana en Málaga, en el mitin de apoyo a María Jesús Montero, alertando de que el partido de Abascal saldrá «al rescate», como pasó «con Mazón» en la Comunitat Valenciana, si Juanma Moreno lo necesita para continuar en la Junta. En su primera comparecencia tras el mitin, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira –de segundo apellido Florentino, que no genovés–, corroboró las palabras del jefe del Ejecutivo central. Vox, metafóricamente, ‘enseña la patita’ (enharinada o no) y avisa de que, a diferencia del primer mandato de Moreno, en el que prestó apoyo parlamentario en parte de la legislatura, y señala la intención de plantearse entrar en la Junta si Moreno no consigue mayoría absoluta.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz no descartó que su formación solicite entrar en el Gobierno andaluz si Moreno necesita su apoyo. En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Gavira dijo que Vox aspira a «cambiar y a transformar Andalucía» y para que ese «objetivo se cumpla tendremos que estar en los gobiernos y tendremos que hacer, evidentemente, esas propuestas que nosotros queremos traerle a los andaluces». Asimismo, indicó que hay que esperar primero al resultado de las elecciones, pero recalcó que estar fuera del gobierno, a «nosotros en Andalucía lo que nos dice es que el Partido Popular te engaña». Gavira aludió a cuando Vox apoyó al PP-A tras las elecciones autonómicas de 2018: «Fuimos engañados porque el PP-A no cumplió». Vox –dijo– ese «error» no lo va a volver a cometer. «Nosotros somos gente seria, que lo que firmamos queremos que se lleve a cabo, y el Partido Popular lo que trata es de engañarnos», insistió. Gavira expuso que él no tiene «ninguna relación especial» con el Partido Popular de Andalucía «ni fluida ni de diálogo».

De su lado, el Gobierno andaluz insistió en la intención de agotar la legislatura, apuntando que «no hay motivo» para un adelanto de las elecciones autonómicas, que tocan en junio de 2026. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos señaló que siguen «en el mismo objetivo y se va a tratar de agotar la legislatura». «No tenemos ningún cambio al respecto; creo que no hay motivo (para un adelanto electoral) y, en definitiva, tenemos que seguir trabajando», añadió.

Carolina España insistió en que lo único que le importa al Gobierno andaluz es «mejorar la vida de los andaluces, mejorar la sanidad, la educación, la universidad y la dependencia, y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando hasta agotar la legislatura». En relación a una posible coincidencia electoral, la portavoz expuso que Moreno ya expresó que «si hubiese adelanto electoral» por parte de Pedro Sánchez «se valoraría la situación, porque no tendría sentido llevar a los andaluces a dos elecciones en un corto espacio de tiempo».