Sucesos
Encuentran el cadáver de una mujer en el Guadalquivir a la altura de Camas (Sevilla)
Se sospecha que podría ser Antonia Salas, vecina de Coria del Río desaparecida el lunes
Bomberos de la Diputación de Sevilla rescataron este miércoles el cadáver de una mujer que se encontraba flotando en el río Guadalquivir a su paso por Camas, tras el aviso de varias personas a Emergencias 112 Andalucía.
El 112 ha informado a EFE de que poco antes de las 20.00 horas recibió varias llamadas avisando de que había una mujer flotando en el río a la altura del Puente de la Señorita, junto a un carril bus, por lo que movilizó a los bomberos, Policía Nacional y servicios sanitarios.
Con la ayuda de una embarcación, fue rescatado el cuerpo y llevado a la orilla, donde poco antes de las 22.00 horas fue autorizado su traslado al Instituto de Medicina Legal, para que le sea practicada la autopsia.
A falta de confirmación oficial, el cuerpo podría corresponder al de Antonia Salas, una vecina de Coria del Río cuya desaparición fue denunciada el pasado lunes.
