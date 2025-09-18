Encuentran el cadáver de una mujer en el Guadalquivir a la altura de Camas (Sevilla)

Bomberos de la Diputación de Sevilla rescataron este miércoles el cadáver de una mujer que se encontraba flotando en el río Guadalquivir a su paso por Camas, tras el aviso de varias personas a Emergencias 112 Andalucía.

El 112 ha informado a EFE de que poco antes de las 20.00 horas recibió varias llamadas avisando de que había una mujer flotando en el río a la altura del Puente de la Señorita, junto a un carril bus, por lo que movilizó a los bomberos, Policía Nacional y servicios sanitarios.

Con la ayuda de una embarcación, fue rescatado el cuerpo y llevado a la orilla, donde poco antes de las 22.00 horas fue autorizado su traslado al Instituto de Medicina Legal, para que le sea practicada la autopsia.

A falta de confirmación oficial, el cuerpo podría corresponder al de Antonia Salas, una vecina de Coria del Río cuya desaparición fue denunciada el pasado lunes.