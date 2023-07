La primera sesión de control en el Parlamento andaluz estuvo marcada, necesariamente, por los resultados del 23J y las posibles derivadas abiertas. En las Cinco Llagas hubo balance con querencia de ajuste de cuentas, un retrato de los resultados electorales con Puigdemont de fondo. En una sesión llena de paradojas, todos los grupos apelaron a los sufragios excepto el que más festejó la derrota, el PSOE, agarrado a la resistencia. Moreno puso al partido de Abascal ante el espejo: «Vox es el mayor aliado de Pedro Sánchez». El «manual de resistencia» del presidente del Gobierno no sería posible, además de sin los socios que no quieren a España, sin el partido de Abascal para conformar una nueva fábula política de «Pedro y el lobo». El PSOE trató de aludir a irregularidades en los contratos exprés postcovid y el presidente, además de ofrecer una reunión con «la consejera que quieran» e invitar si no siguen satisfechos «a ir a los tribunales», aludió a la paradoja de que el partido en el que esta misma semana han condenado a otros dos años a un ex director de Trabajo hable de corrupción. «Era previsible. Los socios de Sánchez ya han pedido en solo unos días: amnistía, referéndum de independencia y un trato privilegiado con más inversiones. Esa factura la van a pagar los andaluces. Lo mejor para Andalucía y toda España es que Feijóo sea presidente», señaló Moreno.

El presidente andaluz cuestionó a Vox por movilizar al electorado de izquierdas. Moreno sacó pecho de los resultados del PP-A, más como sustento de Feijóo que por autocomplacencia, en vista de lo insuficiente de los escaños. Moreno se reconoció «triste» pese al éxito de sus números, con los mejores registros de una agrupación territorial en España: 25 diputados y 1,58 millones de votos.

El presidente andaluz recordó al portavoz de Abascal, Manuel Gavira, que el PP «no es responsable» de los 600.000 votantes perdidos por Vox. «Han conseguido movilizar a la izquierda con exabruptos, exageraciones y declaraciones hiperbólicas», indicó Moreno en el Parlamento andaluz. Vox restó importancia a sus 200.000 votos menos, pasando de doce a nueve diputados. «Nos da igual que tengamos un puñado de diputados menos. Nosotros ya hemos superado el resultado de las elecciones, pero nuestras convicciones permanecen. Ustedes, en cambio, asumen el marco de la izquierda y luego pasa lo que pasa, que no les llega», apuntó Gavira. «Han hecho el papel de tonto útil para Sánchez», resumió el portavoz popular, Toni Martín.

Antes, Moreno afeó a Vox las «frases incendiarias en plena campaña», con Abascal en Cataluña para decir «que se va a liar la mundial y que van a aplicar un 155 permanente, ¿usted qué reacción cree que van a tener los ciudadanos? Pues evidente han votado al PSC, sacando una brecha de 14 diputados. Ustedes han reforzado las políticas del PSOE en Cataluña». «¿Usted cree que, cuando hay un homenaje a Miguel Ángel Blanco y dos concejales de Vox se quedan sentados, eso favorece a que le puedan votar?», cuestionó Moreno. «¿Usted cree que cuando se cuestionan las políticas contra la violencia machista, eso les favorece? ¿No sabe que el 52% de la población son mujeres? Y que hay padres, madres e hijas absolutamente de acuerdo con eso», insistió el presidente. «Cuando cuestionan los derechos de los homosexuales y que sufren homofobia, y se les condena, ¿usted cree que no hay madres y padres conservadores y de derechas, pero que sus hijos son homosexuales, y se sienten violentados por esa actitud?», dijo el presidente andaluz entre aplausos de su bancada.

Vox insistió al Partido Popular en que, como dijo Feijóo en campaña, «llame primero al PSOE, a ver qué les dicen ahora». «A Ayuso no la vemos pactando con el PSOE», añadió Gavira. Moreno afeó el «ambiente de euforia forzada y muy teatrera, con muy poca credibilidad» tras las elecciones, tanto por PSOE como Vox. «El 23J el partido que más escaños ha perdido ha sido el PSOE y el que más escaños ha ganado ha sido el PP», recordó, a lo que Espadas desde el atril preguntó que «por qué están tristes». «Porque sé quién ha ganado las elecciones y quién se va a presentar la investidura, pero también sé la mayoría alternativa que hay y sé que no es bueno para España, para Andalucía y ni siquiera para el PSOE», respondió Moreno, avisando de que el nuevo pacto de Sánchez va a «condenar al PSOE a muchos años de oposición en Andalucía».

«Un prófugo no puede ser la persona que mande en España»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mostró su apoyo a los «históricos dirigentes» del PSOE que piden un pacto entre los dos partidos mayoritarios en España. Moreno aludió a una «situación complejísima» en la que «un prófugo puede decidir unilateralmente la independencia» de Cataluña. Moreno, en alusión a Puigdemont, recordó que se trata de una «persona buscada por la justicia» y a que se da «la paradoja de que los que quieren destruir España manden en España». «Es una paradoja muy triste», señaló. «Un prófugo no puede ser la persona que mande en España», señaló. «Lo mejor es que quien ha ganado, Feijóo, fuera presidente», señaló el líder del PP-A. «El PSOE tiene una magnífica oportunidad de llegas a acuerdos de concordia» y «evitar la influencia del populismo». Cuestionado por el liderazgo de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, Moreno recalcó que «futuro del PP pasa por Feijóo», quien «ganó un Congreso, ha ganado las elecciones «a la primera» y «ha unificado» al PP. «Ha habido candidatos que hasta la tercera no han ganado. Feijóo es presente y futuro para España», insistió Juanma Moreno.