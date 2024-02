Vox pregunta por qué hay títulos infantiles sobre "semen" o "transexualidad" en las bibliotecas andaluzas y la Junta habla de "libertad"

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha hablado de "libertad" y "diversidad" como criterios que se emplean en la selección de los libros infantiles para la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, en respuesta a la pregunta realizada en este sentido por el Grupo Parlamentario Vox, que ha aludido a títulos relativos a "semen" o a "transexualidad" que están presenten en estos centros.

José María Ortells (Vox) se ha preguntado "cómo es posible que en la selección infantil de algunas bibliotecas de la Red Pública de Andalucía existan títulos que atenten directamente a la protección de la infancia". Lo ha hecho para cerrar la Comisión de Turismo, Cultura y Deporte en el Parlamento de Andalucía, cuando ha calificado como "del todo inaceptable que existan títulos que consideramos completamente inadecuados e innecesarios para los lectores más jóvenes, ya que se aleja del objetivo principal que tiene que poseer una biblioteca, que es fomentar una lectura libre y sin adoctrinamientos".

El representante de Vox ha puesto como ejemplos dos títulos presentes en la biblioteca Pedro Laín Entralgo de Dos Hermanas "tan variopintos como 'El Semen Mola' o 'Infancia y Transexualidad', y ha preguntado al consejero "si están dispuestos a retirar los títulos que choquen frontalmente con la protección de la infancia" y "cómo selecciona esta consejería los títulos infantiles que posteriormente se ponen a disposición de la red de bibliotecas públicas de Andalucía".

Bernal ha contestado la competencia a la hora de escoger los títulos corresponde a los directores de las bibliotecas, que "obviamente cuentan con nuestro visto bueno", y que esta selección se realiza con el objetivo de "proporcionar una variedad de materiales que contribuye a que los usuarios desarrollen habilidades, no solamente libertad, sino habilidades críticas para evaluar y utilizar la información de una forma efectiva". "Las bibliotecas buscan representar esa diversidad que también tenemos en nuestra sociedad", ha añadido.

"Libertad y mentalidad crítica, capacidad crítica para nuestros usuarios, para nuestros andaluces, ahora y siempre", ha concluido el consejero en su primera intervención.

A continuación, Ortells ha argumentado que "la educación sexual debe ser una decisión de los padres y no de los políticos de turno" y que no se debe confundir "libertad y libertinaje", ya que "los niños pequeños no pueden decidir, y no puede usted decidir, ni cualquier político, en la educación que yo le quiera dar a mi hijo". Bernal le ha replicado que "estamos completamente de acuerdo en que la educación por parte de los padres es necesaria", y ha instado a los progenitores a "que tutelen y que dirijan", pues "los menores son menores y deben ser tutelados".