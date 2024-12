Este es el plato más representativo de Aragón según el último informe del CIS

La gastronomía española varía enormemente de una región a otra, y Aragón no es la excepción. Cada comunidad autónoma tiene su receta estrella, un plato que tanto locales como visitantes disfrutan. La icónica paella Valenciana, el pulpo a la gallega, el queso manchego y las papas arrugás de Canarias, son algunos de los ejemplos más conocidos, lo cierto es que las gastronomía española es una de las más ricas del mundo, aquí se come de todo y se come bien.

En este contexto, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó un estudio con el propósito de identificar el plato más conocido de cada comunidad autónoma. Los resultados han revelado interesantes particularidades sobre los gustos culinarios de los españoles y, de hecho, han puesto fin a debates tan polémicos como el eterno dilema de si la tortilla de patatas debe llevar cebolla o no.

¿Cuál es el plato más representativo de Aragón?

El 80,4% de los encuestados en el estudio del CIS han elegido al ternasco de Aragón como el plato insignia de la región. Este es mucho más que una receta; es un símbolo de la identidad aragonesa. Se trata de un cordero joven, criado de manera tradicional, es decir, alimentado con leche materna y cereales naturales, lo que garantiza una carne tierna, jugosa y con un sabor excepcional.

El ternasco tiene un peso en canal de entre 8 y 12,5 kilogramos y se beneficia de un proceso de producción sostenible que aprovecha los pastos de las montañas y las tierras áridas del valle del Ebro. Además, el ternasco destaca por ser un producto de calidad certificada, con Denominación de Origen Protegida (DOP), que ha ido más allá de las fronteras de la región para convertirse en un referente de la cocina española.

La versatilidad del ternasco en la cocina es otra de las razones de su popularidad. Puede prepararse al horno, asado, en caldereta o a la brasa. El plato ha superado a otras opciones icónicas de la región, como el cordero asado, que obtuvo un 10,6% de las preferencias, y las migas, que se quedaron con un 3,2%. Finalmente, el ternasco de Aragón no es solo un orgullo culinario, pero también se caracteriza por ser un motor económico para la región. La cría de este cordero joven fomenta la actividad ganadera y la economía rural, especialmente en zonas de montaña.

Platos emblemáticos de otras regiones según el CIS

El estudio del CIS no se limita a Aragón, sino que abarca toda España. Entre los platos y regiones más destacadas están: el pescadito frito y el gazpacho de Andalucía; la fabada asturiana con un aplastante 83,2% de los votos, la escudella i carn d’olla y la crema catalana en Cataluña; el cocido madrileño y el bacalao al pil-pil y los pintxos del País Vasco.