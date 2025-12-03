La Fundación Dinópolis excava gacelas, caballos, ciervos y rinocerontes de dos millones de años en La Puebla de Valverde

La Fundación Dinópolis ha excavado gacelas, caballos, ciervos y rinocerontes de unos dos millones de años de antigüedad en La Puebla de Valverde (Teruel).

El yacimiento 'La Puebla de Valverde' está situado en el municipio de la Comarca Gúdar-Javalambre con el mismo nombre y ha sido objeto de varias excavaciones por paleontólogos de diversas instituciones desde 1963. En este yacimiento destaca la gran diversidad y abundancia de fósiles de mamíferos, e incluso de aves.

Sin embargo, desde hace más de 25 años no se había realizado ninguna actuación paleontológica in situ, salvo la realizada en su perímetro por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, tras encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural, en el año 2016.

En 2025, por iniciativa de la propia Fundación, se está llevando a cabo una excavación en este yacimiento que fue declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón, en la categoría de Conjunto de Interés Cultural-Zona Paleontológica en el año 2004.

El yacimiento, desde el punto de vista geológico, se sitúa en la Formación 'La Puebla' y se le asigna una edad de unos de 2 millones de años (Pleistoceno inferior). Según el investigador de la Fundación Dinópolis Eduardo Espílez "la campaña de excavación que se viene desarrollando en 2025 está dando unos resultados muy satisfactorios, con más de más de 200 fósiles de mamíferos excavados hasta el momento. La conservación de los fósiles es excelente. Estos se distribuyen irregularmente, hallándose en diferentes capas y formando concentraciones con la mayor parte de los huesos completos, entrecruzados y paralelos a la estratificación".

Hasta el momento destaca la abundancia de restos de cráneo, mandíbulas, maxilares y núcleos óseos de cuernos largos y curvados de Gazella borbónica, aunque también se han excavado elementos correspondientes a sus extremidades. Este pequeño antílope, con unos 60 centímetros a la cruz, es muy abundante y todo parece indicar que la zona del yacimiento excavada hasta el momento presenta restos de diversos individuos.

Equus Stenonis

Otro herbívoro que se ha hallado, aunque con menos abundancia, es el caballo Equus stenonis. En este caso los restos más abundantes se corresponden con huesos de las extremidades que, en ocasiones, se encuentran articulados o asociados. El tamaño de este équido sería similar al de una cebra actual, con un peso de entre 300 a 500 kg.

También se están excavando fósiles de las extremidades de cérvidos. Otros restos a destacar en esta campaña es el hallazgo de fósiles de rinoceronte, como un fémur y varias vértebras, entre otros. La investigadora ARAID en la Fundación Dinópolis Gema Siliceo ha resaltado que "desde las excavaciones llevadas a cabo en 1963, este yacimiento ha proporcionado más de 20 taxones de mamíferos y tres tipos de aves.

El dato más singular se corresponde con la presencia de fósiles del primate cercopitécido Paradolichopithecus, que presentaría un aspecto similar al de los papiones y mandriles africanos en la actualidad". "Además, la gran diversidad de carnívoros encontrada en este yacimiento, que incluye entre otros, un félido dientes de sable, un guepardo gigante y dos hienas de gran tamaño y el excelente estado de conservación de sus fósiles, hace de él uno de los mejores yacimientos para el estudio de la fauna de mamíferos de esta época".

Las especies más abundantes son: Gazella borbónica, siendo La Puebla de Valverde el yacimiento europeo que ha proporcionado un mayor número de restos de este antílope, y Equus stenonis, con una enorme variedad de elementos anatómicos de este équido. Entre los herbívoros destaca también la presencia de dos especies más de bóvidos de mayor tamaño, dos especies de ciervos gigantes, una especie de proboscídeo y una de rinoceronte, y entre los carnívoros se encuentran varias especies de cánidos, hiénidos y félidos, y una especie de úrsido.

El director e investigador de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, Alberto Cobos, ha resaltado que "toda esta riqueza paleontológica y, por ende, patrimonial, es la que ha propiciado que desde la Fundación se haya apostado por iniciar una nueva etapa de excavaciones en este destacado yacimiento y de colaborar en el futuro con diferentes especialistas en el estudio de los fósiles hallados y que serán custodiados en el Museo Aragonés de Paleontología en Teruel".

"De esta manera, se evidencia cómo el yacimiento La Puebla de Valverde es un elemento significativo para el desarrollo científico en general, y el socioeconómico de la provincia de Teruel en particular". "Esta actuación paleontológica también pretende ser un humilde reconocimiento desde la Fundación a la figura de Emiliano Aguirre -fallecido en 2021- en el marco del centenario de su nacimiento. Este ilustre paleontólogo formó parte de diversas excavaciones e investigaciones con fósiles de este yacimiento y fue un firme valedor de Dinópolis desde sus inicios".