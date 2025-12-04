El tiempo se recrudece en España: la AEMET activa avisos por nevadas, rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo

La inestabilidad atmosférica continúa afectando a gran parte del país y más de media España permanece este jueves bajo distintos niveles de alerta debido a nevadas, fuertes rachas de viento entre y temporal marítimo, según informa la AEMET.

Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco mantienen el aviso naranja por fenómenos costeros adversos, con mar combinada del noroeste y olas que pueden alcanzar de 5 a 6 metros mar adentro. El viento soplará del oeste con intensidades que oscilarán entre los 50 y 61 km/h, pudiendo llegar de forma ocasional a 74 km/h.

En la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Canarias, los litorales de Almería y Granada, Ibiza y Formentera, así como en Melilla, sigue activo el aviso amarillo por vientos fuertes de entre 70 y 90 km/h o por mala mar, con olas que rondarán los 3 metros de altura.

Dónde va a nevar

Las nevadas afectarán especialmente a zonas de montaña. En Aragón, la provincia de Huesca tiene aviso amarillo por acumulaciones de hasta 5 centímetros por encima de los 1.300 metros. En León, el aviso también es amarillo, aunque con acumulaciones más importantes, de hasta 15 centímetros en 24 horas, sobre todo entre los 1.300 y 1.400 metros del sector oriental.

Navarra prevé igualmente acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en el Pirineo, con una cota cercana a los 1.000 metros, aunque los espesores más destacados se darán por encima de los 1.200 metros, especialmente en el valle del Roncal.

En Cataluña, el valle de Arán se mantiene en aviso amarillo por nevadas que podrían alcanzar los 5 centímetros sobre los 1.300 metros. Castilla-La Mancha también tiene alerta amarilla por nieve en la serranía de Cuenca, donde se esperan cantidades similares en cotas de entre 1.300 y 1.400 metros.