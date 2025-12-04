Anadolu Efes - Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Euroliga

El Anadolu Efes se mide ante el Real Madrid por la jornada 14 de la fase regular de la Euroliga 2025/26 este jueves 4 de diciembre en el Basketbol Gelişim Merkezi de Estambul, en un encuentro clave para las aspiraciones europeas de ambos clubes. El conjunto merengue, bajo la dirección de Sergio Scariolo, llega en buena forma tras un ajustado triunfo (74-75) frente al líder, el Hapoel Tel Aviv, que le ha permitido mantenerse en los puestos de play-in, mostrando una mejora notable en su rendimiento competitivo.

Por su parte, los turcos afrontan este duelo en una situación mucho más comprometida, con un balance de 5-8 que les mantiene fuera de los puestos importantes y que le costó el puesto a Igor Kokoskov tras la dura derrota sufrida en la última jornada ante el AS Mónaco (102-66). Por eso, el banquillo de los locales lo ocupará de forma provisional su ayudante Radovan Trifunović, quien tratará de reconducir el rumbo de un equipo que la pasada temporada fue capaz de ganar sus dos enfrentamientos ante el Real Madrid, pero que llega mermado por los problemas físicos y los malos resultados.

El campeón de Europa en 2021 y 2022 no ha conseguido desde entonces volver a una Final Four y encara este encuentro con bajas muy sensibles. No estarán el base Shane Larkin ni el exterior PJ Dozier, además de los interiores Vincent Poirier y Georgios Papagiannis, todos piezas clave en la rotación de Efes. Aun así, ante su público acostumbra a elevar su nivel competitivo y encadena dos triunfos ajustados frente al Barça (74-73) y al Bayern Múnich (74-72), resultados que le mantienen con vida en la lucha por reengancharse a la clasificación.

Aunque las ausencias han lastrado sobremanera el potencial ofensivo del conjunto turco, que figura entre los peores ataques de la Euroliga, los turcos siguen contando con focos de peligro como Isaia Cordinier, Ercan Osmani y Jordan Loyd, referentes en la producción ofensiva y capaces de castigar cualquier desconexión del cuadro blanco.

Con un 7-6 que le sitúa en la décima plaza, el conjunto de Scariolo llega a Estambul a solo una victoria del top 4 en una fase regular marcada por la igualdad extrema y la ausencia de un dominador claro. Ese equilibrio hace que cada jornada sea decisiva: un nuevo triunfo podría acercar al Real Madrid a la zona alta, mientras que una derrota podría sacarlo incluso del corte. De ahí la importancia de no ceder ante rivales que, como Efes, no parten ahora mismo como adversarios directos en la tabla, más aún después de los tropiezos anteriores ante Virtus, Bayern y Maccabi.

El plan de partido de Scariolo también está condicionado por el desgaste acumulado en la reciente ventana FIBA. El entrenador confirmó la baja de Andrés Feliz, quien regresó muy cargado tras jugar con su selección y no ha podido descansar lo suficiente, lo que le obligó a prescindir de sus servicios para este compromiso. Otros jugadores madridistas como Mario Hezonja (Croacia), Facundo Campazzo (Argentina), Gaby Deck (Argentina), David Kramer (Alemania) y Gabriele Procida (Italia) también viajaron con sus combinados nacionales, un factor que obliga a gestionar con cuidado los minutos y la rotación en un calendario que el propio entrenador italiano ha criticado públicamente por la sobrecarga de partidos.

Horario y dónde ver online TV el Anadolu Efes - Real Madrid, Euroliga 2025/26

El partido comenzará a las 18:15 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar Plus+ en los canales M+ Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (304) y Movistar+ Lite. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro, incluyendo previa, narración en directo y declaraciones posteriores en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es).