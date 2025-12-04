Directo
Peste porcina africana en España, en directo: última hora del brote en Cataluña
La peste porcina africana ha vuelto a detectarse en España después de 31 años, tras hallarse varios jabalíes infectados con el virus en las inmediaciones de Barcelona.
La peste porcina africana ha vuelto a aparecer en España después de 31 años, tras detectarse varios jabalíes muertos infectados con el virus en las proximidades de la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB), un hallazgo que ha disparado las alarmas en el sector porcino. Aunque la enfermedad no representa un riesgo para las personas, sí constituye una seria amenaza para las explotaciones ganaderas y para la fauna salvaje.
Este jueves, el sector del porcino continúa atento a las decisiones que los distintos destinos comerciales están tomando sobre la importación de productos derivados del cerdo. Mientras tanto, continúan las labores de investigación y el intento de control de los focos detectados en la provincia de Barcelona.
Reino Unido levanta la prohibición del cerdo español salvo una pequeña zona de Barcelona
Reino Unido levantó ayer martes con carácter inmediato la prohibición de importar productos de cerdo españoles (carne fresca y embutidos), a excepción de una zona con un radio de 20 kilómetros alrededor de la comarca de Barcelona donde se encontraron decenas de jabalíes muertos por peste porcina africana, dijeron a EFE fuentes oficiales españolas.
El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Medio Rural, del que depende la seguridad alimentaria, había impuesto preventivamente el pasado viernes una prohibición total de los productos porcinos españoles. Sin embargo, las autoridades españolas se afanaron desde un primer momento para conseguir que a esa medida se le aplicase la "regionalización", es decir, la limitación de la prohibición a una zona restringida, que según los casos puede ser una provincia entera o hasta una comunidad autónoma.
Chile suspende importaciones de carne de cerdo desde España
El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) anunció este miércoles la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y sus derivados provenientes desde España tras la aparición de un brote de peste porcina africana (PPA) en Barcelona.
La institución indicó que "reforzó las inspecciones en el aeropuerto de Santiago para revisar el equipaje de pasajeros que lleguen desde Europa" y alertó que "todo producto porcino de origen español o sin etiquetado que permita verificar su procedencia será interceptado y destruido, con el fin de evitar el ingreso de productos de riesgo".
"Como medida preventiva, Chile aplicará un periodo de resguardo de 30 días —equivalente a dos ciclos de incubación del virus— desde la fecha probable de infección", indicó el SAG.
Esto implica que "todas las cargas con materia prima producida desde el 28 de octubre en adelante no podrán ingresar al país hasta que la Unión Europea establezca oficialmente la zonificación correspondiente", agregó.
Qué es la peste porcina: como se transmite y cuáles son sus síntomas
La Peste Porcina Africana (PPA) es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y jabalíes. Está causada por el virus ASFV (African Swine Fever Virus), de la familia Asfarviridae, y puede provocar fiebre hemorrágica y mortalidad cercana al 100 %.
México reanudará cuando "sea posible" las importaciones de carne de cerdo de España
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué, dijo que su país y España buscan reanudar flujos comerciales, suspendidos de manera "precautoria", en "cuanto sea posible hacerlo" tras el brote de la peste porcina africana en Cataluña.
"A ambas partes nos interesa reanudar los flujos comerciales, que México ha suspendido de manera precautoria, en cuanto sea posible hacerlo, sin poner en riesgo a la porcicultura y a la fauna silvestre de nuestro país", dijo Berdegué en redes sociales.
El funcionario apuntó que recibió al presidente de Cataluña, Salvador Illa, acompañado por el embajador de España en México, Juan Duarte, y que el primero "informó ampliamente" del brote de peste porcina africana en jabalíes silvestres en Cataluña, y las medidas inmediatas que han adoptado las autoridades catalanas y españolas.
El sector porcino, atento a las decisiones de los destinatarios de sus productos
El sector del porcino continúa atento a las decisiones que los distintos destinos comerciales están tomando sobre la importación de productos derivados del cerdo tras la llegada de la peste porcina africana a España.
Mientras tanto, continúan las labores de investigación y el intento de control de los focos detectados en la provincia de Barcelona.
