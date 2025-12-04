Peste porcina africana en España, en directo: última hora del brote en Cataluña

El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) anunció este miércoles la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y sus derivados provenientes desde España tras la aparición de un brote de peste porcina africana (PPA) en Barcelona.

La institución indicó que "reforzó las inspecciones en el aeropuerto de Santiago para revisar el equipaje de pasajeros que lleguen desde Europa" y alertó que "todo producto porcino de origen español o sin etiquetado que permita verificar su procedencia será interceptado y destruido, con el fin de evitar el ingreso de productos de riesgo".

"Como medida preventiva, Chile aplicará un periodo de resguardo de 30 días —equivalente a dos ciclos de incubación del virus— desde la fecha probable de infección", indicó el SAG.

Esto implica que "todas las cargas con materia prima producida desde el 28 de octubre en adelante no podrán ingresar al país hasta que la Unión Europea establezca oficialmente la zonificación correspondiente", agregó.