La Ibérica turolense, según la AEMET, amenazada por virulentas tormentas y otros peligrosos fenómenos durante esta franja del día

El panorama meteorológico para este jueves 28 de agosto en Aragón se presenta con contrastes, marcado por un notable descenso térmico y la persistencia de la inestabilidad en zonas montañosas. Los aragoneses vivirán así una jornada con cielos que se alternarán entre nubes y claros, y donde el cambio más perceptible será el de las temperaturas: abandonarán la calidez de días anteriores.

Durante la madrugada, la zona más al norte de Huesca experimentará chubascos y tormentas aisladas. Si bien no se prevé que estos fenómenos alcancen una intensidad alarmante, sí serán suficientes para refrescar el ambiente matutino. A medida que avancen las horas, esta inestabilidad tenderá a remitir, permitiendo que las nubes se disipen y el sol gane todo el protagonismo.

Probabilidad de granizo en esta zona aragonesa

El principal punto de atención se sitúa en el tercio oriental de la Ibérica de Teruel. Aquí, los primeros rayos del sol de la mañana darán paso a un aumento de la nubosidad a partir de las primeras horas de la franja vespertina. La conjunción de factores atmosféricos incrementará significativamente la probabilidad de chubascos localmente fuertes, acompañados de granizo y tormenta.

Estos chubascos previstos por la Agencia Estatal de Meteorología serán tan locales en solo algunos puntos de la provincia turolense que aunque serán fenómenos significativos no serán tan preocupantes como para activar la alerta amarilla en ningún momento de la jornada.

Llega el ansiado descenso de temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el cambio será generalizado y notable. Se espera un descenso térmico que se sentirá en la mayoría de las provincias. Las máximas, que en días recientes han rondado los 30 grados, podrían disminuir a los 26, mientras que las mínimas se situarán en valores más frescos, como los 14 de Huesca, los 12 de Teruel o los 17 de Zaragoza.

El viento también jugará un papel crucial en la distribución de estas temperaturas. Según la AEMET, el cierzo moderado imperará en el Valle del Ebro, reforzando la sensación de frescor y disipando rápidamente cualquier resto de nubosidad. En el resto de las tres provincias, el viento será flojo y de componente norte, contribuyendo al ambiente más templado y agradable en general. Se espera que estas condiciones de calma relativa, a excepción del Ebro, perduren durante la mayor parte de la jornada.

En resumen, según el parte más reciente de la Agencia Estatal de Meteorología el 28 de agosto será un día de cielos variables al que le acompañará un marcado descenso de las temperaturas, con un episodio de inestabilidad concentrado en la sierra turolense por la tarde. Es una jornada que, en definitiva, permitirá a aragoneses y aragonesas a disfrutar de un respiro tras la ola de calor sufrida.