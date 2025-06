LolaLolita o Ibai en esta lista junto a Iker Urzu: es el 'influencer' más joven pero factura más de 300.000 eu./año

En solo un mes se cumple un año desde que el Gobierno de España anunciara la Ley de Influencers, una nueva regulación que obliga a los creadores de contenido digital a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales con el objetivo de controlar su actividad en las redes sociales. Una regulación, eso sí, hecha para solo unos pocos afortunados, como es el caso del aragonés Iker Unzu.

Un registro en el que también está Tamara Falcó

El joven zaragozano, con tan solo 19 años entonces, es el ‘influencer’ más joven que forma parte de la exclusiva lista. Su nombre figura al lado de otros tan famosos como el de Ibai Llanos, la controvertida LolaLolita, YoSoyPlex, Dulceida o la socialité Tamara Falcó y la actriz Paula Echevarría. En total, solo 36. Pero, ¿por qué son tan pocos con la enorme cantidad de ‘youtubers’ o ‘instagramers’ que abundan en nuestro país?

Pues por los requisitos, más propios de millonarios: al menos deben contar con más de un millón de seguidores o sumar dos en redes diferentes, facturar 300.000 euros brutos al año o más gracias a sus contenidos audiovisuales y haber publicado al menos 24 vídeos en sus perfiles en un año. Los 36 inscritos rápidamente se dieron de alta en el registro, pues las multas por no hacerlo pueden oscilar entre los 10.000 y 1,5 millones de euros.

Empezó en TikTok siendo un menor, con solo 15 años

Iker, natural de Zaragoza pero actualmente estudiando su carrera universitaria en Estados Unidos, empezó a relacionarse con TikTok en 2020, con tan solo 15 años, y desde entonces todo ha sido una curva ascendente. Actualmente, el maño cuenta con 13,8 millones de seguidores en TikTok, 12.4 millones de suscriptores en su canal de YouTube y más de 2,7 millones de seguidores en su Instagram profesional.

Lo que más destaca del joven es que, pese a su edad y su enorme fama en muy poco tiempo -es popular en España pero también en países latinoamericanos como México o Argentina- ha mantenido la cabeza sobre los hombros con la pretensión de seguir desarrollando su virtuosa creatividad en Internet pero también fuera de él. Prueba de ello es su propio podcast, disponible en Spotify y otras plataformas, o su primer libro ‘Escapando de la mansión encantada’.

Es difícil conocer la clave del éxito, y mucho más fácil es reconocerlo. Pese a ser su primera novela en papel saliéndose así, completamente, de su entorno digital habitual, Unzu volvió a brillar hace justo ahora un año. Miles de seguidores le apoyaron en su ciudad natal durante su firma de libros. Porque ni él mismo se lo explica.

“La verdad es que no sé muy bien cómo he llegado a todo esto, pero me hace muy feliz que la gente disfrute con algo que me apasiona como es crear vídeos y tener la capacidad de ayudar a la gente haciéndoles reír o simplemente pasar un rato divertido”, expresó en declaraciones a ‘Heraldo de Aragón’