Malena Alterio, que ha estado recientemente en Zaragoza con la obra 'Los amigos de ellos dos' en el mítico Teatro Principal, pudo disfrutar de un público entregado en sus cuatro sesiones. Pero más allá del trabajo, la actriz junto a su compañero de reparto, David Llorente, salieron a las calles para que sus estómagos también disfrutarán y se dieran un merecido homenaje por el éxito cosechado.

Pero no fueron solos. Según explica ‘Heraldo de Aragón’, los actores se citaron con su amigo el cineasta y crítico cultural Luis Alegre en el restaurante Aragonia, el prestigioso restaurante que está dentro del Hotel Palafox de la capital del Ebro. Una visita que, por cierto, dejó huella entre los trabajadores del establecimiento, pues rápidamente difundieron este mensaje de agradecimiento: "Fue un placer recibir a los actores Malena Alterio y David Lorente junto al escritor y cineasta Luis Alegre en el restaurante Aragonia del Hotel Palafox. ¡Gracias por vuestra visita!".

Viví una de esas noches que no se olvida dijo Luis Alegre

A su vez, los tres amigos quedaron tan satisfechos con la comida y trato recibido que no dudaron tampoco en escribir unas palabras de cariño y de gratitud en el libro de honor de tan célebre establecimiento de restauración de Zaragoza. "Aquí con los maravillosos Malena Alterio y David Lorente. Viví una de esas noches que no se olvidan" comenzó el escritor Luis Alegre, al que después le siguieron David Llorente, "Mil gracias. Espero algún día volver a repetir", y la actriz de ‘Aquí no hay quien viva’, "Gran velada, muchísimas gracias. ¡Viva Aragón!", dejó reflejado con su propio puño y letra.

No ha trascendido la razón por la que el trío de amigos optaron por el restaurante Aragonia Palafox, pero seguramente el hecho de que allí su chef, Noelia Andia, y el resto de su equipo estén celebrando su primer 25 aniversario pueda ser el mejor de los motivos. La afamada cocinera junto a su maitre y sumiller, Javier Jiménez, lideran una experiencia gastronómica que despierta todos los sentidos y que pone el foco, sobre todo, en el cuarto siglo de historia culinaria.

El Aragonia del Hotel Palafox celebra su 25 aniversario

Así pues, la artista y sus acompañantes probablemente disfrutasen del menú degustación especial que la chef ha diseñado para tan única ocasión, Festival de Festivales, conformado por algunas de las propuestas más emblemáticas del restaurante a lo largo de sus muchos años ofreciendo lo más exclusivo a sus comensales, que además alterna con reinterpretaciones de algunas de esas icónicas elaboraciones dando como resultado nuevos platos con sabor a primavera.

Así define el Aragonia su filosofía gastronómica: ‘una cocina intimista que honra el producto, esencialmente aragonés, en combinación con lo mejor de la despensa mediterránea y los mejores vinos del mundo’ que, seguro, dejaría a Malena, David y Luis con ganas de repetir experiencia gastronómica en el célebre restaurante de la capital maña.